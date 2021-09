Le téléphone pliable qui pourrait tenir tête au Samsung Galaxy Z Flip3 ne sortira pas cette année | La technologie

Le téléphone pliable de TCL qui serait destiné à prendre le Samsung Galaxy Z Flip3 n’arrivera pas cette année en raison d’un certain nombre de problèmes de production.

Les téléphones à clapet semblent être là pour rester. À l’heure actuelle, le nombre d’entreprises participant au lancement de cette classe d’appareils se compte sur les doigts d’une main. Ça oui, Le nom qui me vient à l’esprit sans faire le moindre effort est Samsung. La firme sud-coréenne a conquis le marché avec son Fold et son Flip.

Ces appareils pliables semblent être les seuls qui existent et, bien qu’ils soient les plus répandus, des entreprises comme Motorola disposent également d’appareils dotés de ces capacités. Le reste des entreprises facilite le lancement d’équipements de pliage sur le marché, bien qu’une entreprise qui a beaucoup promis a laissé son pliage en l’air..

TCL est arrivé il y a quelques années sur notre territoire et avec son arrivée, il a apporté une série d’appareils milieu et bas de gamme, mais aussi une promesse d’innovation dans le secteur de la téléphonie mobile.. Cette promesse était de proposer des équipements avec des capacités de pliage pour rivaliser face à face avec Samsung.

L’entreprise a communiqué au monde qu’elle avait appuyé sur le bouton pause dans le projet qu’elle avait en main. Cet appareil pliable aurait été le principal rival du Samsung Galaxy Z Flip3, même s’il aurait l’avantage d’un prix de départ beaucoup plus abordable. Et, est-ce que TCL a toujours commenté qu’ils veulent faire du pliage pour tout le monde.

Smartphone avec un écran pliable AMOLED vertical de 6,7″, processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et des capacités de 128 Go ou 256 Go.

La décision est motivée à la fois par la situation que la planète a traversée en raison de la pandémie et par la pénurie de composants qui les a fait décider de ne pas lancer cet appareil. Ce qui se passe, c’est que la combinaison de ces deux événements a augmenté les coûts de fabrication et, par conséquent, l’appareil serait plus cher au lancement..

TCL fait peut-être la bonne chose, mais il aurait été agréable de voir de la concurrence sur le marché des appareils pliables. De plus, le lancement d’un appareil présentant ces caractéristiques à un prix moyen ou haut de gamme signifierait un tournant sur le marché des appareils Android pliables.