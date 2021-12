Le téléphone portable d’Alec Baldwin est la cible d’un nouveau mandat de perquisition dans une affaire « rouille »

Alec BaldwinLe téléphone de « Rust » pourrait contenir des preuves cruciales dans l’enquête sur la fusillade « Rust » … du moins les flics le pensent, et c’est pourquoi ils ont maintenant un mandat pour le passer au peigne fin.

Le département du shérif du comté de Santa Fe a demandé à un juge du Nouveau-Mexique de signer jeudi un mandat de perquisition pour le téléphone portable d’Alec … une décision qui intervient près de 2 mois après le tournage accidentel du directeur de la photographie Halyna Hutchins.

Selon des documents obtenus par TMZ, Alec a parlé aux enquêteurs d’e-mails entre le chef armurier Hannah Gutiérrez–Roseau et lui-même, dans lequel elle lui a montré différents styles d’armes et de couteaux pour le film. Il dit qu’il a demandé une arme plus grosse, et elle lui a montré un ancien Colt.

Nous savons qu’Alec utilisait une réplique d’un Colt 45 de 1873 au moment de la fusillade.

Souvenez-vous, lors de son interview sur ABC… Alec a dit qu’il était sûr qu’il n’était pas responsable de la mort d’Halyna, bien qu’il n’ait pas voulu dire qui était. procureur de district Mary Carmack-Altwies a supplié de différer cependant … en disant que ni Baldwin ni quiconque ayant été en contact avec l’arme n’était encore en clair. Elle a souligné que l’enquête était en cours.

Dans les documents, les flics disent qu’ils essaient de rassembler des informations sur la production avant le début du tournage. Ils ont clairement le sentiment que les e-mails et/ou les SMS d’Alec pourraient contenir certaines de ces données. Lorsqu’ils ont demandé son téléphone, on leur a dit d’obtenir un mandat.