le téléphone qui cherche à conquérir le haut de gamme

29 mars 2021 à 17:19 CEST

SPORT.es

Xiaomi est une marque qui s’est toujours engagée à innover avec le lancement de ses terminaux. Cette année, c’était au tour du Xiaomi Mi11, l’un des téléphones portables les plus puissants lancés ces derniers temps. Cependant, il pourrait encore être surmonté avec le lancement du Xiaomi Mi 11 Ultra, un téléphone prêt à être le roi de la plus haute gamme

Pour ce faire, il dispose d’un processeur SnapDragon 888 et un impressionnant 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go de stockage. Sa caméra frontale de 20MP promet les meilleurs selfies, mais les objectifs qui ont le plus d’espoir sont à l’arrière, puisqu’elle dispose d’un capteur principal Samsung ISOCELL GN2 50 MP, OIS accompagné d’un grand angle Sony IMX586 48 MP (128º), OIS et un téléobjectif Sony IMX586 48 MP, zoom numérique 120X, OIS. C’est-à-dire, technologie de pointe. C’est également surprenant car, avec le module caméra, intégré un deuxième écran qui rapporte l’heure, les notifications ou la batterie.

Le dernier équipement matériel comprend également une batterie de Charge rapide 5000mAh et 67W à la fois via câble et sans fil. Le Xiaomi Mi 11 Ultra sera mis en vente pour 1199 euros en noir ou blanc.