Le téléphone Redmi K40 Gaming pourrait bientôt obtenir une variante Snapdragon 870

Le téléphone Redmi K40 Gaming Edition vient de faire son chemin sur les marchés mondiaux sous le nom de Poco F3 GT, mais il semble qu’il soit déjà sur le point d’être détrôné comme le meilleur téléphone de jeu de Xiaomi.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un appareil centré sur les jeux de la série Redmi K40, qui comprend déjà plusieurs smartphones à petit budget. Sur Weibo, la société a partagé une affiche teaser d’un nouveau smartphone de jeu dans la même famille sans entrer dans les détails ou les différences.

(Crédit image : Xiaomi)

Le Snapdragon 870 est considéré comme une plate-forme de jeu en raison de sa fréquence maximale élevée de 3,2 GHz.

Dans un développement séparé, un pronostiqueur chinois du nom de Digital Chat Station a mentionné que la nouvelle version du téléphone Redmi K40 Gaming sera alimentée par le chipset Snapdragon 870, mais sera très similaire au modèle original sinon. Il devrait également être proposé à un prix compétitif.

Notamment, le Redmi K40 standard avec le Snapdragon 870 existe déjà, mais sans les extras de jeu tels que l’éclairage RVB ou les boutons d’épaule. Dans cet esprit, nous ne nous attendons pas à ce que le nouveau téléphone de jeu soit trop différent sous d’autres aspects.

#DigitalChatStation Il y a aussi un produit concurrent Redmi K40G derrière la porte d’à côté. La configuration principale est très proche. Le processeur est remplacé par le Snapdragon 870, lui aussi très compétitif.26 juillet 2021

En guise de rappel, le Redmi K40 Gaming Edition (alias le Poco F3 GT) dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, une certification HDR10+ et une luminosité maximale de 1 300 nits. Il est associé à une configuration à double haut-parleur stéréo avec audio Hi-Res.

Il existe une matrice à trois caméras avec un tireur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un tireur macro de 2 MP. La batterie est évaluée à 5 065 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W. Les autres caractéristiques incluent un indice de protection IP53 pour la résistance à la poussière et à l’eau, un capteur d’empreintes digitales latéral, une structure de refroidissement pour le processeur et une protection Gorilla Glass 5.

En Chine, le téléphone Redmi K40 Gaming commence à 1 999 CNY (~ 23 000 Rs) pour la variante 6 Go + 128 Go, 2 199 CNY (~ 25 500 Rs) pour la variante 8 Go + 128 Go, 2 399 CNY (~ 28 000 Rs) pour 8 Go + 256 Go et 2 699 CNY (~ 31 000 Rs) pour 12 Go + 256 Go. Son homologue Snapdragon sera probablement un peu plus cher.

