Le téléphone Samsung de la série A le plus puissant sera bientôt lancé en Corée du Sud

Samsung est sur le point de lancer le Galaxy Quantum 2, un modèle sud-coréen de la rumeur Galaxy A82 et une suite du Quantum de l’année dernière. Lors de son lancement, ce sera l’un des téléphones Samsung les plus puissants de la série A, avec un Snapdragon 855+ à bord.

Avec une série de photos partagées sur le site de médias sociaux Naver (via l’utilisateur Twitter FrontTron), le téléphone adoptera le même design standard que celui que nous avons vu sur certains des derniers téléphones de Samsung, y compris les A52 et A72. Il aura l’écran désormais standard de 6,7 pouces 1080p, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, poursuivant la tendance des bons téléphones bon marché avec des taux de rafraîchissement élevés. En plus du processeur Snapdragon 855+, les utilisateurs disposeront de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage pour continuer à fonctionner. En ce qui concerne la caméra, il devrait s’agir d’une disposition à trois caméras avec un tireur principal de 64 MP. Une batterie robuste de 5000 mAh avec un chargeur rapide intégré complètent les spécifications.

Le Galaxy Quantum 2 devrait être lancé le 23 avril en Corée du Sud, bien que Samsung puisse lancer la version mondiale peu de temps après.

Samsung a initialement lancé le Quantum comme un téléphone sécurisé (d’où la désignation Quantum). On ne sait pas si cela conservera la puce de génération de nombres aléatoires quantiques qui se trouvait dans la première, même si ce sera un bon différenciateur de la version mondiale lorsque cela arrivera.

