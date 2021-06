Le téléphone Sony Xperia passe par la FCC et sera bientôt lancé aux États-Unis

in

Un téléphone Sony Xperia vient de passer par la FCC avec le numéro d’étiquette PY7-60551T. On ne sait pas s’il s’agit du Xperia 1 III ou du Xperia 5 III, mais c’est très probablement l’un d’entre eux. La certification FCC est l’une des dernières étapes du lancement d’un smartphone ici aux États-Unis, ce téléphone devrait donc bientôt atterrir ici.

Sony a déjà « lancé » deux nouveaux téléphones dans sa série Xperia très appréciée : le Xperia 1 III et le Xperia 5 III. Cependant, comme d’habitude, Sony échelonne la sortie dans le monde et reste très vague sur le moment où certains pays l’obtiendront réellement.

Les fans aux États-Unis, cependant, peuvent dormir tranquilles car l’un des téléphones vient de passer par la Federal Communications Commission (FCC). L’obtention de la certification FCC est généralement l’une des dernières étapes du parcours d’un smartphone, du développement à la vente aux États-Unis. En tant que tel, au moins un des nouveaux téléphones Xperia arrivera bientôt dans les magasins américains.

Malheureusement, on ne sait pas exactement de quel téléphone il s’agit. La FCC utilise parfois des noms de code générés de manière aléatoire pour les appareils dans l’intérêt de la confidentialité au nom des marques. Cette fois, c’est PY7-60551T. Nous avons déjà vu cela avec les téléphones Sony. Cependant, étant donné que Sony a déjà confirmé que les Xperia 1 III et 5 III débarqueront aux États-Unis, il est clair que cette certification est pour l’un d’entre eux.

Jusqu’à présent, les rumeurs abondent selon lesquelles Sony ne lancera pas ces téléphones sur le marché américain avant la fin août. Avec cette liste FCC en direct maintenant, cependant, il est très possible que la rumeur soit incorrecte et nous les verrons ici plus tôt que cela.

Le Sony Xperia 1 III est déjà disponible sur certains marchés tels que la Chine et le Japon.