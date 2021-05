Le télescope James Webb de la NASA a ouvert ses ailes d’or pour la dernière fois sur Terre – .

Le télescope spatial James Webb de la NASA a plus d’une décennie de retard à ce stade (vous pouvez remercier l’incompétence de Northrop Grumman pour cela), mais en ce qui concerne les instruments scientifiques de haute puissance, tard est certainement mieux que jamais. Les progrès ont été extrêmement lents, en particulier après que la pandémie de coronavirus a écarté de nombreux projets de la NASA l’année dernière, mais le télescope spatial de pointe atteint enfin les jalons qu’il aurait dû franchir il y a de nombreuses années. Le dernier obstacle que le télescope a franchi a été le test de toutes ses pièces mobiles, y compris les miroirs dorés massifs qui donneront au télescope le pouvoir de scruter profondément dans l’espace.

Dans un nouveau billet de blog, la NASA célèbre cette étape avec de nouvelles images et quelques citations optimistes de scientifiques et d’ingénieurs de la NASA. C’est certainement quelque chose qui vaut la peine d’être célébré, même s’il est embarrassant tard, mais le vrai test du télescope ne viendra qu’après avoir conduit une fusée dans le ciel.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Avant de tester les choses et de laisser le télescope «se dégourdir les jambes», pour ainsi dire, l’équipe du Goddard Space Flight Center de la NASA a simulé les conditions post-lancement. On a pris grand soin d’évaluer approximativement les conditions que le télescope connaîtra dans l’espace, y compris des «équipements de compensation de gravité» pour simuler l’environnement de microgravité dans lequel le télescope vivra la plus grande partie de sa vie. Les commandes ont été envoyées au télescope de la même manière qu’elles le seront quand il est réellement déployé dans l’espace, et la NASA dit que tout fonctionne comme prévu.

«Le miroir primaire est une merveille technologique. Les miroirs légers, les revêtements, les actionneurs et les mécanismes, l’électronique et les couvertures thermiques, lorsqu’ils sont entièrement déployés, forment un miroir précis unique qui est vraiment remarquable », a déclaré Lee Feinberg de la NASA dans un communiqué.

«Ce n’est pas seulement la séquence de test de déploiement finale que l’équipe a réalisée pour préparer Webb à une vie dans l’espace, mais cela signifie que lorsque nous aurons terminé, le miroir principal sera verrouillé en place pour le lancement. C’est humiliant de penser aux centaines de personnes dévouées dans tout le pays qui ont travaillé si dur pour concevoir et construire le miroir principal, et maintenant de savoir que le lancement est si proche.

Il y a encore un certain nombre de choses à faire avant que le télescope ne soit prêt à être lancé, mais en ce qui concerne le matériel du télescope lui-même, c’était le dernier obstacle majeur qu’il a dû franchir avant d’être tiré dans l’espace.

Le télescope, qui devait initialement être lancé en 2007 pour un coût de 500 millions de dollars, devrait maintenant être lancé cette année. Les retards, les erreurs et les revers se sont accumulés au cours de la dernière décennie et demie, Northrop Grumman manquant à plusieurs reprises de tenir ses promesses à la NASA et demandant de plus en plus d’argent pour mener à bien le projet. Au dernier décompte, le télescope aura coûté à la NASA plus de 10 milliards de dollars (20 fois le budget initial) au moment de son lancement.

Top Deal du jour Alerte d’affaire: les acheteurs d’Amazon grouillent pour obtenir ce drone à caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone! Prix ​​courant: 79,99 $ Prix: 64,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.