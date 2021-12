Le télescope James Webb de la NASA se lance avec succès dans une recherche historique de vie extraterrestre | Sciences | Des nouvelles

En trois décennies, la sonde de 10 milliards de dollars (7,5 milliards de livres sterling) a décollé de manière spectaculaire sur une fusée Ariane de Guyane française. Les scientifiques de la NASA font maintenant face à « deux semaines de terreur » alors qu’ils croisent les doigts et espèrent que tout se passera comme prévu. C’est parce que le télescope James Webb est bien plus gros que n’importe quelle charge utile qu’une fusée ait jamais lancée.

James Webb a été conçu pour détecter la lumière des étoiles les plus jeunes de l’Univers à l’aide de son miroir doré de 6,5 mètres de large.

La NASA a dû contourner ce problème en transformant le télescope en l’origami le plus complexe et le plus cher au monde.

Le télescope sera lancé replié à l’intérieur du carénage de la charge utile d’Ariane 5, après quoi il subira une procédure de déploiement impitoyable.

Une fois déployé, le Dr Megan Argo, vice-président de la Royal Astronomical Society, a déclaré à Express.co.uk qu’il serait à peu près aussi grand qu’un court de tennis.

L’objectif de Webb sera d’essayer de montrer les toutes premières étoiles et galaxies à briller dans l’Univers.

Il aura également le pouvoir de sonder l’atmosphère de planètes lointaines pour rechercher des gaz qui pourraient laisser présager la présence de vie.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré à la BBC : » Webb est une mission extraordinaire.

« C’est un brillant exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous rêvons grand. Nous avons toujours su que ce projet serait une entreprise risquée. Mais, bien sûr, lorsque vous voulez une grosse récompense, vous devez généralement prendre un gros risque. «

L’incroyable pièce de technologie tire son nom de l’une des légendes des missions Apollo.

Il remplacera le télescope spatial Hubble Hubble qui, après 31 ans en orbite, approche de la fin de ses opérations.

Au cœur de ses capacités se trouve son miroir doré de 6,5 mètres de large.

Il fonctionnera aux côtés de quatre instruments super-sensibles, devrait permettre à Webb de détecter la lumière des premières étoiles.

Le scientifique principal du projet de la NASA, John Mather, a ajouté : « Ce ne seront que de petites taches rouges.

« Nous pensons qu’il devrait y avoir des étoiles, ou des galaxies, ou des trous noirs commençant peut-être 100 millions d’années après le Big Bang. Il n’y en aura pas beaucoup à trouver à ce moment-là, mais le télescope Webb peut les voir s’ils sont là. , et nous avons de la chance. »

Le JWST est en chantier depuis le lancement de Hubble en avril 1990 et devait à l’origine être construit et prêt à voler dès 2007.

Le projet a subi de nombreux retards au fil des ans, y compris une décision récente de repousser la date de lancement au jour de Noël.