Le télescope spatial James Webb déploie avec succès son bouclier solaire

01/04/2022 à 23:49 CET

Le télescope spatial James Webb (JWST) Vous avez terminé l’une des tâches les plus difficiles de votre mission de sonder les profondeurs de notre univers.. Cette semaine, la NASA a déployé avec succès le pare-soleil James Webb de 21 mètres. Le système est essentiel pour le fonctionnement du télescope. Cela garantira que vos instruments ne deviennent pas plus chauds que 380 degrés Fahrenheit afin qu’ils soient suffisamment froids pour voir la lumière infrarouge que Webb est conçu pour suivre.

La NASA a commencé à déployer le bouclier solaire trois jours après le lancement réussi du télescope le 25 décembre. L’ensemble du processus de déploiement a pris presque huit jours, avec une seule journée d’interruption pour l’agence afin d’optimiser les systèmes d’alimentation et les moteurs de tension du Webb. Lorsque tous les composants impliqués sont considérés, il est facile de voir pourquoi la NASA dit que le processus était si difficile. Au total, le dépliage et la tension du pare-soleil impliquaient 139 mécanismes de déclenchement, 70 assemblages de charnières, huit moteurs, environ 400 poulies et environ un quart de mile de câblage. Si l’un de ces composants échouait, il aurait pu retarder l’ensemble du projet.

Au mieux cela aurait été un autre retard dans une longue série de revers. Après une refonte en 2005, la NASA a déclaré le JWST prêt en 2016, mais des complications de fabrication ils ont retardé l’assemblage jusqu’en 2019. La pandémie de coronavirus a entraîné de nouveaux retards dans l’expédition et les tests du télescope. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant que les scientifiques puissent utiliser Webb pour étudier les trous noirs et autres corps célestes.. Pendant les cinq prochains mois et demi, la NASA doit déplier le miroir secondaire du télescope et aligner ses optiques.