Le télescope spatial James Webb est encore retardé – .

Si vous suivez le développement du télescope spatial James Webb depuis un certain temps, vous savez déjà que le projet est à la fois incroyablement en retard – il était censé être lancé en 2007 – et largement au-dessus du budget – le projet était censé coûter 500 $ millions de dollars, mais a depuis grimpé à plus de 10 milliards de dollars. Vous ne serez probablement pas non plus choqué d’apprendre que le lancement de l’instrument incroyablement cher a encore été retardé, et cette fois, nous ne connaissons même pas sa nouvelle date de lancement prévue.

Comme le rapporte Ars Technica, la date de lancement la plus récente du 31 octobre 2021 a depuis été modifiée. Il sera désormais lancé au plus tôt en novembre ou peut-être en décembre, et si des retards supplémentaires surviennent (ce qui semble probable à ce stade), nous ne verrons probablement pas le télescope prendre son envol avant 2022. Quel désastre total.

La date de lancement du 31 octobre 2021 a été annoncée en juillet 2020. Elle reflétait les ajustements de l’agence spatiale à la suite de la pandémie de coronavirus qui a gravement fait dérailler nombre de ses projets. Fin 2021, pensait-on, donnerait à la NASA et à l’entrepreneur Northrop Grumman suffisamment de temps pour terminer le télescope, l’envoyer sur le site de lancement, le préparer pour le lancement et finalement l’envoyer vers le ciel. Il semble maintenant que cela ne va tout simplement pas se produire.

S’adressant aux journalistes aujourd’hui, Beatriz Romero, responsable des services de lancement du télescope, a révélé qu’une “combinaison de différents facteurs” avait forcé le retard du lancement qui transportera James Webb dans l’espace. Des détails supplémentaires ont été fournis, y compris quels sont ces différents facteurs. Selon Romero, le transport du télescope, la préparation du site de lancement en Guyane française et les tests de la fusée Ariane 5 qui transportera le vaisseau spatial ont tous eu un impact sur le lancement d’une manière ou d’une autre.

Il convient de noter ici que la construction du télescope est terminée et qu’il traverse essentiellement ses dernières étapes de préparation avant son envoi en Amérique du Sud. C’est un soulagement, car l’entrepreneur Northrop Grumman a laissé tomber à plusieurs reprises la balle en ce qui concerne la fabrication de l’outil scientifique de grande puissance et est en grande partie responsable du fait que le télescope est lancé avec une décennie et demie de retard et à un coût plus de 20 fois l’original budget.

L’un des aspects les plus intéressants des préparatifs du lancement qui peut à terme entraîner un retard est le fait que les vaccins ne sont pas facilement disponibles en Guyane française. Cela complique la planification du lancement car cela signifie que des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer la sécurité de ceux qui participeront au lancement d’une manière ou d’une autre. La NASA garde un œil sur la situation de Covid-19 dans la région et il est toujours possible qu’un pic de nouvelles infections suffise à repousser encore plus le lancement.

Nous ne connaissons pas encore la nouvelle date de lancement prévue, mais la NASA s’attend à avoir une réponse d’ici la fin de l’été ou au début de l’automne.

