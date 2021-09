Le télescope spatial James Webb obtient enfin une date de lancement

Le télescope spatial James Webb, longtemps retardé, a une nouvelle date de lancement de fin d’année, a confirmé la NASA.

Le nouveau télescope devrait être lancé depuis un site de lancement sud-américain de l’Agence spatiale européenne à Kourou, en Guyane française, le 18 décembre 2021, dans ce qui sera l’un des lancements spatiaux les plus attendus de tous les temps.

Le nouveau télescope spatial a réussi ses derniers tests et maintenant, avec le lancement réussi en juillet de la fusée Ariane 5 qui le transportera en orbite, la route est libre pour que le télescope spatial de nouvelle génération décolle cette année.

Le 18 décembre 2021 est la date cible de lancement du télescope spatial James Webb ! Ceci a été défini conjointement par @esa, @NASA et @Arianespace. Le vol @ariane5 VA256 volera #Webb vers l’espace depuis le port spatial européen en Guyane française. #WebbFliesAriane 👉 https://t.co/EIu6wmbAou pic.twitter.com/0KdSopZBFRS8 septembre 2021

Initialement prévu pour un lancement en août 2020, le télescope spatial James Webb est en passe de devenir le télescope le plus puissant que l’humanité ait jamais mis en service ; il devrait s’agir d’une avancée majeure par rapport au télescope spatial Hubble, déjà incroyablement puissant.

“Webb est une mission exemplaire qui symbolise la quintessence de la persévérance”, a déclaré Gregory L. Robinson, directeur du programme de Webb à la NASA. “Je suis inspiré par notre équipe dévouée et nos partenariats mondiaux qui ont rendu cette entreprise incroyable possible. Ensemble, nous J’ai surmonté des obstacles techniques en cours de route ainsi que des défis pendant la pandémie de coronavirus.”

“Maintenant que nous avons un observatoire et une fusée prêts à être lancés, j’attends avec impatience le grand jour et la science étonnante à venir.”

Le nouveau télescope devrait voir beaucoup plus loin que même Hubble n’en est capable, capturant les galaxies les plus éloignées – et donc les plus anciennes – de notre univers, tout en offrant un regard neuf sur les objets de notre propre système solaire.

Analyse : à peu près aussi excitant – et tendu – qu’un lancement spatial qu’il soit

Beaucoup des parties les plus excitantes du télescope spatial James Webb sont également ce qui rend tout ce qui l’entoure si anxiogène.

Le déploiement extrêmement délicat de ce télescope de nouvelle génération prendra des semaines pour son ascension dans l’espace, où il sera ensuite transporté sur 1,5 million de kilomètres jusqu’au deuxième point de Lagrange, ou L2, où ses miroirs massifs se déploieront.

Cela le place bien au-delà de l’orbite de la lune et la chorégraphie consistant à positionner le télescope seul est délicate. Ensuite, nous devons espérer que rien n’a été endommagé en cours de route, car si c’était le cas, bonne chance pour le réparer.

Cela dit, si tout se passe comme prévu, nous pourrons voir presque aussi loin que possible dans l’univers primitif, à partir d’aujourd’hui jusqu’aux premières structures qui se sont formées après le Big Bang et à peu près tout dans entre. Des enjeux élevés, mais des récompenses élevées, bien sûr.