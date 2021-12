Le télescope spatial James Webb sera enfin lancé le 25 décembre. Voici comment regarder.

Après des décennies de planification, d’ingénierie, de nombreux retards et une certaine controverse, cela arrive enfin : le télescope spatial James Webb doit être lancé à 7 h 20 heure de l’Est le samedi 25 décembre, ce qui en fait un cadeau de Noël tant attendu pour les scientifiques du monde entier. le monde. (Bien que d’autres retards soient possibles. Plus tôt cette semaine, la NASA envisageait un lancement la veille de Noël, mais a changé ses plans en raison du mauvais temps.)

Après le lancement du télescope depuis la Guyane française jusqu’à un point situé à près d’un million de kilomètres de la Terre, il deviendra le plus grand télescope de l’espace, capable de montrer à l’humanité des régions de l’espace (et du temps) jamais vues auparavant.

La NASA, qui lance le télescope en collaboration avec l’Agence spatiale européenne et le Canada, diffusera le lancement en direct, avec un flux prévu pour commencer à 6 heures du matin, heure de l’Est. Vous pouvez le diffuser ci-dessous.

Préparez-vous à vous ronger les ongles. Le lancement et le déploiement ultérieur sont des enjeux importants pour plusieurs raisons :

Le télescope doit accomplir une manœuvre mécanique difficile : s’assembler, dans l’espace. Le télescope est si grand – environ la taille d’un court de tennis – qu’il doit être lancé replié à l’intérieur de la fusée. Une fois dans l’espace, il doit se déployer et se déplier, sans problème, en séquence pendant plusieurs semaines. Selon la NASA, il y a plus de 300 « échecs ponctuels » impliqués dans la mission. Ce sont des problèmes techniques qui, s’ils surviennent, pourraient condamner l’ensemble de l’entreprise. (Voir comment le Webb se déroule dans la vidéo ci-dessous.) Parce que le Webb est envoyé si loin – environ quatre fois la distance de la Terre à la lune – si quelque chose ne va pas avec le télescope mécaniquement, les scientifiques au sol seront absents de chance. Il ne sera pas possible de lancer une mission en équipage pour le réparer. (Le télescope spatial Hubble, tristement célèbre, a dû être réparé après son lancement. Il n’est qu’à 340 milles.) Le coût. Après avoir été approuvé au début des années 2000, le télescope devait initialement être lancé en 2010 et coûter environ 1 milliard de dollars. Depuis lors, le prix a grimpé à environ 10 milliards de dollars.

Si le Webb survit à son voyage et se déploie comme prévu, les scientifiques disent que ce sera un télescope qui changera de paradigme en termes de compréhension de l’univers.

Pourquoi le télescope spatial James Webb est si important

Le Webb, qui porte (de façon controversée) le nom d’un ancien administrateur de la NASA, améliore son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, de deux manières principales. Le premier est juste sa taille : Hubble avait à peu près la taille d’un autobus scolaire, tandis que Webb ressemble plus à la taille d’un court de tennis. « Cette chose est énorme », a déclaré plus tôt cette année Amber Straughn, astrophysicienne à la NASA qui travaille sur le Webb. « Webb est de loin le plus grand télescope que la NASA ait jamais tenté d’envoyer dans l’espace. »

Mais ce n’est pas seulement la taille totale de l’engin qui compte. Lorsqu’il s’agit de télescopes réfléchissants comme ceux-ci, l’élément clé est la taille de son miroir incurvé. Le miroir de Hubble avait un diamètre impressionnant de 7,8 pieds. Les magnifiques miroirs dorés de Webb se combinent pour un diamètre de 21,3 pieds. Dans l’ensemble, cela équivaut à plus de six fois la zone de collecte de lumière.

Nasa

L’autre avantage du Webb est le type de lumière qu’il collecte.

La lumière vient dans beaucoup de variétés différentes. L’œil humain ne peut voir qu’une bande étroite connue sous le nom de lumière visible, mais l’univers contient beaucoup de lumière en dehors de cette plage, y compris les formes à haute fréquence et à plus haute énergie : ultraviolet, rayons X, rayons gamma. Ensuite, il y a la lumière à faible énergie avec des longueurs d’onde plus longues : infrarouge, micro-ondes, radio.

Hubble pourrait observer un peu de lumière infrarouge, mais Webb va beaucoup plus loin.NASA et J. Olmstead (STScI)

Le télescope spatial Hubble collecte la lumière visible, ultraviolette et un peu d’infrarouge. Le Webb est principalement un télescope infrarouge, il voit donc la lumière avec une longueur d’onde plus longue que celle que nos yeux peuvent voir. Cela semble ringard et technique, mais c’est en fait ce qui permet à Webb de remonter plus loin dans le temps que Hubble.

La lumière infrarouge est souvent une lumière très ancienne, due à un phénomène appelé redshifting. Lorsqu’une source lumineuse s’éloigne du spectateur, elle s’étire et se transforme en longueurs d’onde de plus en plus longues. Parce que l’espace est en constante expansion, les choses les plus éloignées de nous dans l’univers s’éloignent de nous. « Et alors que la lumière voyage dans l’espace depuis ces galaxies lointaines, la lumière est littéralement étirée par l’expansion de l’espace », explique Straughn.

C’est aussi pourquoi le Webb est lancé si loin. Parce que Webb est un télescope infrarouge, il doit être conservé au froid. La Terre elle-même est chaude et brille dans l’infrarouge. « Tout ce qui est chaud brille dans la lumière infrarouge », dit Straughn. « Si le télescope était chaud, il brillerait et se verrait. » Ainsi, la NASA et ses partenaires envoient le télescope en orbite autour d’un point de l’espace appelé point de Lagrange, un endroit où le télescope peut orbiter autour du soleil, tout en restant froid et aligné avec la Terre.

L’orbite du télescope spatial James Webb, vue depuis le pôle nord du soleil et du point de vue de la Terre. Michael McClare/Aaron E. Lepsch/Josh Masters via le Goddard Space Flight Center de la NASA

Au total, ces caractéristiques permettront aux astronomes de regarder non seulement plus loin dans l’espace, mais aussi plus loin dans le temps. Webb sera en mesure de rechercher les premières étoiles et galaxies de l’univers et de voir «l’aube cosmique», une époque où l’univers est passé d’opaque et sombre à transparent et rempli de lumière stellaire. Cela permettra aux scientifiques de faire des études minutieuses de nombreuses exoplanètes – des planètes qui orbitent autour d’étoiles autres que notre soleil – et même de se lancer à la recherche de signes de vie là-bas.

« Nous allons jusqu’au bord de l’univers observable avec Webb », explique Caitlin Casey, professeure adjointe d’astronomie à l’Université du Texas à Austin. « Et oui, nous sommes ravis de voir ce qu’il y a là. »

Lectures complémentaires

Pour en savoir plus sur les capacités du James Webb, son fonctionnement et les réponses à la question « Où pointez-vous un télescope de 10 milliards de dollars ? » – consultez cet explicatif détaillé mettant en vedette des scientifiques qui seront parmi les premiers à utiliser le télescope pour des observations. Même le puissant James Webb a des limites, et les scientifiques prévoient déjà que de futurs télescopes puissent observer des choses qu’ils ne peuvent pas, comme les âges sombres cosmiques ou l’enfer de l’univers primitif juste après le big bang.

Plus d’écoute

Le podcast Unexplainable de Vox a consacré deux épisodes au télescope spatial James Webb.

Le premier décrit les capacités techniques du télescope et comment le télescope aidera les astronomes à rechercher la vie sur des planètes en orbite autour de soleils autres que le nôtre.

La seconde décrit comment les astronomes utiliseront le télescope pour rechercher « l’aube cosmique », qui est, comme l’explique Casey, « la première [star] lumière qui s’est allumée au tout début du temps cosmique.