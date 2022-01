Le télescope spatial James Webb termine de déployer son miroir principal, concluant des déploiements majeurs

Le télescope James Webb (JWST) a terminé de déployer son miroir principal, mettant ainsi fin à une série de déploiements majeurs qui ont eu lieu en l’espace de deux semaines. Tous ces déploiements devaient se dérouler parfaitement pour que l’énorme télescope spatial, qui était en gestation depuis des décennies, fonctionne.

Le JWST a deux panneaux miroirs primaires de chaque côté qu’il utilisera pour collecter la lumière infrarouge de l’Univers lointain. Chacun d’eux se compose de trois miroirs hexagonaux plaqués or. Aujourd’hui, l’aile la plus à droite a été déployée avec succès, juste un jour après le déploiement de l’aile la plus à gauche. Maintenant que les deux côtés ont été verrouillés en place, cela complète la gamme de 18 miroirs qui composent le JWST de 21 pieds de large.

Le JWST a été lancé dans l’espace le jour de Noël, et comme le miroir pleine grandeur était trop grand pour tenir sur une fusée, les scientifiques l’ont conçu de manière à permettre à ses composants de se plier, ce qui n’a jamais été fait auparavant. Une fois que le JWST a atteint l’espace, il a commencé le processus de déploiement précaire. Plus tôt cette semaine, le vaisseau spatial a franchi son obstacle le plus complexe : le déploiement d’un pare-soleil que JWST utilise pour bloquer la lumière du Soleil et garder ses instruments au froid. Avec JWST maintenant dans sa forme finale, les scientifiques devront jouer un peu plus avec les miroirs pour s’assurer qu’ils sont alignés, ainsi que continuer à calibrer ses instruments pour le préparer à révéler les secrets de l’Univers.

Dans environ deux semaines supplémentaires, le JWST atteindra sa destination finale dans l’espace lointain. Nous devrons attendre l’été pour obtenir quelques-unes des premières images du JWST, mais cela vaudra probablement la peine d’attendre.