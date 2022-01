Le télescope Webb effectue l’un des déploiements les plus difficiles de l’histoire

Le télescope spatial le plus puissant jamais construit flotte déjà dans l’espace. Son nom est James Webb et après que le passé a été libéré 25 décembre de l’année qui vient de s’écouler, ce mardi était son déploiement. Celui qui a été décrit par la NASA comme le plus difficile de l’histoire : celui-ci mesure 21 mètres et a été comparé en taille à un court de tennis.

Cette étape est l’une des nombreuses qui doivent se produire pour que l’observatoire de la NASA fonctionne correctement dans l’espace, donc aujourd’hui, toute l’équipe qui a rendu cet exploit spatial possible est en train de célébrer.

« Le déploiement du parasol de Webb dans l’espace est un tournant incroyable, crucial pour le succès de la mission », a-t-il déclaré. Gregory L. Robinson, directeur du programme Webb au siège de la NASA. « Des milliers de pièces ont dû travailler avec précision pour que cette merveille d’ingénierie se déploie pleinement. L’équipe a accompli un exploit audacieux avec la complexité de cette mise en œuvre, l’un des projets les plus audacieux à ce jour pour Webb », a-t-il ajouté.

L’énorme capot à cinq couches protégera le miroir géant et les instruments de Webb de la chaleur du soleil. Le miroir et les instruments doivent être maintenus à une température très froide de -188 degrés Celsius pour pouvoir observer l’univers tel qu’il a été conçu. Chacune des cinq lames est aussi fine qu’un cheveu humain.

Lorsque le télescope a été lancé, le capot a été plié pour s’adapter à l’intérieur du fusée ariane 5 qui l’a emmené dans l’espace. Le processus de déploiement de huit jours a commencé le 28 décembre. Cela comprenait le dépliage de la structure de support pendant plusieurs jours avant que l’ajustement de chaque couche puisse commencer.

Dans l’ensemble, l’ensemble du processus, contrôlé par des équipes sur Terre, comprenait le mouvement parfait et coordonné de centaines de mécanismes de déclenchement, de charnières, de moteurs de déploiement, de poulies et de câbles.

« Cette étape représente l’esprit pionnier de milliers d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens qui ont passé une partie importante de leur carrière à développer, concevoir, fabriquer et tester cette technologie spatiale unique en son genre », a-t-il déclaré. Jim Flynn, responsable de la protection solaire chez Northrop Grumman, maître d’œuvre de Webb de la NASA.

Le télescope Webb observera chaque phase de l’histoire cosmique, y compris les premiers éclairs après le Big Bang qui a créé notre univers et la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Ses capacités permettront à l’observatoire de voir dans l’atmosphère des exoplanètes et d’étudier les faibles signaux des premières galaxies formées il y a 13,5 milliards d’années.

Le télescope Webb devrait mettre 29 jours pour atteindre son orbite, avec d’autres étapes critiques en cours de route, et cela comprend un autre grand défi : déplier le miroir du télescope. Cela peut être étendu de 6,5 mètres, ce qui lui permet de collecter plus de lumière des objets une fois que le télescope est dans l’espace. Plus le miroir peut capter de lumière, plus vous pouvez voir les détails.

Enfin, Webb devrait effectuer un ajustement de trajectoire supplémentaire pour s’insérer dans une orbite qui va au-delà de la lune. Alors que cela achève les 29 jours, le télescope passera par une période de mise en service dans l’espace d’environ cinq mois et demi, qui implique le refroidissement, l’alignement et l’étalonnage de ses instruments.

Ses premières images arriveront fin 2022 et devraient être publiées en juin ou juillet, ce qui devrait continuer à faire des pas de géant dans la science.