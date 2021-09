Le télétravail est-il le même que le travail à domicile ? Ceci et d’autres mythes expliqués

in

Par Nishant Shah,

L’année 2020 a changé le cours de l’histoire moderne, mais l’un de ses principaux résultats. c’est-à-dire que l’adoption généralisée du travail à distance est freinée dans une certaine mesure par l’inquiétude quant à la façon dont la transition se déroulera à long terme. Il faut apprendre à identifier ces causes spécifiques d’anxiété, mais pour apprendre, il faut souvent commencer par désapprendre. À cette fin, nous dissipons certains mythes sous-jacents du travail à distance.

Mythe – Fournir du matériel aux employés et une bonne connexion est suffisant.

Des centaines de processus organisationnels types ont été conçus pour des scénarios « inter-bureaux ». Les transitions existantes les ajustent simplement de force à un environnement distant. Le matériel ne fait pas grand-chose pour atténuer les frustrations que cela provoque et on a souvent l’impression d’avoir une excellente voiture sans route sur laquelle conduire. Une bonne transition redéfinit les processus pour prospérer de manière cohérente et mieux fonctionner dans un environnement distant.

Mythe – Les employeurs font une faveur aux employés.

Les entreprises économisent des coûts, gagnent en rentabilité, en flexibilité et en vitesse, même lorsque les employés utilisent leurs propres ressources (de l’alimentation au matériel en passant par les installations et la connectivité à l’espace de travail). Les employeurs ne font pas de faveur.

Mythe – Les employés rendent service aux employeurs.

Les employés gagnent du temps personnel, des efforts réduits, une santé et une qualité de vie améliorées. Les revenus disponibles s’améliorent et les coûts de gestion de la santé diminuent. Les employés ne font pas de faveur.

Les employeurs et les employés négocient simplement un nouvel ensemble de droits et d’obligations qui sont mutuellement avantageux pour les deux parties. Aucune faveur impliquée.

Mythe – Les transitions à distance peuvent être gérées en interne.

Une transition de travail à distance bien conçue englobe la finance, le droit statutaire, la technologie, la gestion des risques, la réingénierie et l’automatisation des processus, la gestion des personnes, la formation à la réadaptation, le droit, l’immobilier, la conception d’espaces, le droit du travail, les licences professionnelles, les exigences en matière de visa de travail international

L’embauche de plusieurs professionnels indépendants n’est peut-être pas idéale car (1) c’est coûteux, (2) il est peu probable qu’ils aient une expertise pertinente et (3) il est peu probable qu’ils soient en mesure de travailler de manière cohérente ou de voir comment chaque pièce du puzzle a un impact sur l’autre ( 4) au moment où l’équipe est en place, des millions ont déjà été perdus.

Gérer en interne est non seulement risqué, mais susceptible de s’avérer beaucoup plus coûteux. Les entreprises devraient envisager d’embaucher un expert du domaine en travail à distance pour les aider dans cette transition critique.

Mythe – Le travail à distance est le même que le travail à domicile

Le « travail à distance » est une infrastructure dans laquelle une entreprise investit. « Travailler à domicile » est la façon dont la plupart des employés ont tiré parti de cette infrastructure pendant la pandémie. Le travail à distance est un concept beaucoup plus vaste. Lorsqu’il est correctement configuré, il prend en charge une présence flexible et à faible coût dans plusieurs villes, états ou pays en fonction de l’endroit où se trouvent le bon marché ou les bons clients ou même les employés.

Mythe – La stratégie de travail à distance existante continuera de fonctionner pour l’avenir.

La stratégie de travail à distance adoptée par la plupart des organisations pendant la pandémie a été conçue autour d’un aspect central : la survie.

Cet aspect a été soutenu en grande partie par des centaines de dispenses et d’accommodements de la part des régulateurs, des clients, des employés, des auditeurs, des autorités statutaires, des créanciers, des tribunaux, des actionnaires et même d’autres entreprises. Ces dispenses cesseront. La barre pour continuer à fonctionner dans le monde post-pandémique sera beaucoup plus élevée et les stratégies de travail à distance existantes pourraient ne pas être adéquates.

Mythe – Certaines entreprises ne peuvent tout simplement pas fonctionner à distance

Certains éléments de chaque entreprise sont « portables », d’autres non. Une usine ou une chaîne de montage ne peut pas être distante, mais les équipes d’approvisionnement, de conception de produits, de vente, de finance, de paie et de service client le peuvent certainement. En fait, tenter de co-implanter ces derniers départements avec une usine peut entraîner le pire des deux mondes.

Mythe – Le principal avantage de la transition vers le travail à distance est la flexibilité pour les employés.

En plus des améliorations immédiates de la rentabilité, les entreprises bénéficient d’une augmentation de leur rentabilité à long terme grâce à une adaptabilité et une flexibilité accrues et à un « délai de mise sur le marché amélioré ».

La force d’une entreprise réside dans le talent de ses employés. Lorsqu’une entreprise est en mesure de recruter des talents de n’importe où au lieu de rester coincée dans les 30 kilomètres environnants, c’est gagnant-gagnant. Un bon programme de travail à distance doit être conçu pour être indépendant de l’état afin de maximiser les avantages.

Mythe – La sécurité des données peut être gérée à distance de la même manière qu’auparavant.

Les données de l’entreprise et de ses clients se trouvent généralement sur des milliers de pièces de matériel. Les bureaux physiques offrent ici une grande sécurité qui serait autrement absente dans un environnement distant. De plus, toute une classe de cybercriminels cible ces données de manière malveillante. À terme, les gouvernements n’auront également d’autre choix que d’imposer des sanctions redoutables, une tendance déjà assez répandue. Un programme de transition bien conçu formule des politiques et des pratiques de sécurité adaptées au travail à distance.

Nous espérons que cela aidera à dissiper certains mythes qui empêchent l’adaptation au travail à distance. Avec l’inévitabilité et l’omniprésence du travail à distance, les entreprises devront effectuer une transition professionnelle et experte, car les alternatives sont (1) la perte de marché et la compétitivité des coûts (2) donner à la concurrence un pouvoir de braconnage de talents sur un plateau (3) être la cible de colère des actionnaires.

(L’auteur est associé directeur chez Jackstien Practices. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

