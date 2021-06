Le grand USP ici est la conception “sans lunette”.

Mi TV 4A 40 Horizon Edition a été lancé en Inde le mardi 1er juin. Le modèle 40 pouces rejoint les modèles 32 et 43 pouces existants de la gamme abordable de téléviseurs intelligents 4A de Xiaomi bénéficiant du traitement d’édition «Horizon». Cela signifie que le grand USP ici est la conception «sans lunette» qui permet à Xiaomi d’offrir un énorme rapport écran/corps de 93,7% dans ledit téléviseur. Comme ses autres téléviseurs, le Mi TV 4A 40 Horizon est également proposé à un prix très agressif. Il coûte Rs 23 999.

Dans un certain contexte, le modèle 32 pouces de la Mi TV 4A Horizon Edition se vend actuellement au prix de 15 999 roupies tandis que le modèle de 43 pouces se vend à 25 999 roupies.

Conception et spécifications

Comme mentionné précédemment, le principal point fort de la Mi TV 4A Horizon Edition est sa conception presque bord à bord. Xiaomi appelle cela une œuvre d’art et bien que cela puisse être un peu exagéré, les lunettes minces sont généralement absentes des téléviseurs d’entrée de gamme. Cela en fait un très bon rapport qualité-prix, encore plus si vous recherchez de belles options sans vous ruiner.

Du point de vue du design, le modèle 40 pouces ressemble beaucoup aux modèles 32 et 43 pouces, bien que pour ceux qui gardent une trace, Xiaomi offre encore plus d’espace dans le Mi TV 4A Horizon Edition 43 pouces (95% écran-à- rapport corporel). Le modèle 43 pouces vous offre également un temps de réponse d’écran plus rapide (6,5 ms). C’est 9,5 ms dans le modèle 40 pouces. Il a cependant la même résolution de 1080p et le même taux de rafraîchissement de 60 Hz et les mêmes angles de vision de 178 degrés.

Comment Xiaomi a résisté à la tendance à devenir la Tesla des téléviseurs intelligents en Inde et ce qui nous attend

Le modèle 40 pouces dispose des mêmes ports de connectivité que le modèle 43 pouces : 2 x USB 2.0, 3 x HDMI (y compris ARC), AV, S/PDIF, Ethernet et prise audio. Il a également les mêmes haut-parleurs doubles 10W. Il a le même SoC MediaTek quadricœur, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. Le logiciel à l’intérieur du téléviseur est Android TV 9 avec l’interface PatchWall de l’agrégateur de contenu de Xiaomi.

Le nouveau téléviseur prend également en charge la fonction pratique de réveil rapide de Xiaomi. Il prend en charge Chromecast en plus du Wi-Fi 2,4 GHz et du Bluetooth 4.2.

Disponibilité

La Mi TV 4A 40 Horizon Edition sera disponible dans les magasins partenaires Mi.com, Mi Home, Flipkart, Mi Studio et Xiaomi à partir du 2 juin.

