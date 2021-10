Le téléviseur dont votre maison intelligente a besoin en cette période des fêtes – le OnePlus TV U1S

Mais les téléviseurs ne se limitent pas aux visuels et aux images animées. Le son a un rôle tout aussi important, c’est pourquoi le OnePlus TV U1S a été co-accordé avec la légendaire marque danoise d’enceintes audio, Dynaudio.

Faites confiance à OnePlus pour bouleverser le monde de la télévision lorsqu’il s’est aventuré dans les téléviseurs intelligents en 2019. La marque Never Settling a bouleversé toutes les notions que les gens avaient sur les téléviseurs en apportant un niveau de design et de performances jamais vu auparavant et dans le meilleur des cas. La tradition OnePlus, en le livrant à un prix franchement incroyable. Et ce n’était pas ponctuel. Depuis lors, OnePlus a lancé une série de téléviseurs intelligents qui ont redéfini le segment et modifié les attentes des consommateurs.

C’est pourquoi si vous recherchez une télévision intelligente pour votre maison en cette période des fêtes, votre option idéale est le OnePlus TV U1S.

Le OnePlus TV U1S est doté d’un excellent écran 4K UHD doté d’une large gamme de couleurs DCI-P3 à 93 %. Son moteur gamma avancé avec plus de cinquante algorithmes personnalisés qui vous garantissent des couleurs incroyables, une clarté et des détails nets pour une expérience visuelle de haute qualité. Il existe également des fonctionnalités telles que MEMC, la qualité d’image AI et le mappage des couleurs, et le téléviseur est également livré avec les certifications HDR 10, HLG et HDR 10+. Il s’agit d’un téléviseur intelligent qui rend tout ce qu’il contient magnifique.

Le téléviseur est époustouflant avec un design incroyablement minimaliste et pourtant haut de gamme qui se fond dans une pièce tout en attirant l’attention. Reflétant la conception sans cadre de OnePlus, avec un rapport écran/corps incroyable de plus de 95 %, le OnePlus TV U1S est littéralement comme une fenêtre sur le monde numérique dans votre pièce. Rendre les programmes et le contenu faciles à trouver est la tâche de la plate-forme OxygenPlay, qui rend l’utilisation de la smart TV aussi simple qu’une promenade dans le parc.

Mais les téléviseurs ne se limitent pas aux visuels et aux images animées. Le son a un rôle tout aussi important, c’est pourquoi le OnePlus TV U1S a été co-accordé avec la légendaire marque danoise d’enceintes audio, Dynaudio. Non seulement il fournit une sortie très impressionnante de 30 W, mais il prend également en charge Dolby Audio. Le résultat est un champ sonore étendu qui vous donne l’impression d’être dans un théâtre !

À toute la magie de la vidéo et de l’audio s’ajoute une multitude de fonctionnalités intelligentes, car bon, le OnePlus TV U1S est le téléviseur le plus intelligent du marché. Il peut exécuter des applications Android et, grâce à sa fonction SpeakNow, vous pouvez même le contrôler avec votre voix. S’agissant d’un téléviseur OnePlus, il entretient bien sûr une relation particulière avec chaque téléphone, en particulier les téléphones OnePlus. L’application OnePlus Connect vous permet d’utiliser votre smartphone comme télécommande pour le téléviseur pour une expérience visuelle vraiment fluide. Il existe d’autres touches intelligentes, telles que le contrôle intelligent du volume qui réduit automatiquement le volume de la télévision pendant les appels et revient au volume précédent une fois l’appel terminé. TypeSync vous permet de contrôler le téléviseur en vous permettant de taper ou même de parler dans le téléphone. Pour ceux qui veulent garder un œil sur leurs petits, il y a un Kid Mode. Incidemment, le OnePlus TV U1S peut se connecter non seulement aux téléphones, mais également aux appareils portables OnePlus tels que OnePlus Watch, OnePlus Buds et OnePlus Buds Z, vous permettant de contrôler le téléviseur à partir d’eux. Maintenant, c’est la connectivité de niveau supérieur.

Tout cela fait du OnePlus TV U1S le téléviseur parfait pour votre maison en cette saison des fêtes – il a les meilleures spécifications, les fonctionnalités, le design et même les meilleures offres. Le prix de la télévision est également devenu beaucoup plus attrayant, grâce à la saison des fêtes. Le OnePlus TV U1S commence à un prix idéal de Rs 46 999, mais il existe un certain nombre d’offres incroyables. Il peut être acheté à un prix réduit jusqu’à Rs 3000 sur OnePlus.in, OnePlus Store App, OnePlus Experience Stores, Amazon.in, Flipkart.com ainsi que Reliance Digital, Poorvika Mobiles, Sangeetha Mobiles et certains magasins partenaires, jusqu’à 8 novembre 2021. Les clients peuvent également bénéficier de remises instantanées sur la télévision qui sont actuellement en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021. Il est également disponible avec une remise bancaire instantanée, à partir de Rs 3000 et allant jusqu’à Rs 5000 sur OnePlus.in, OnePlus Experience Centers , Amazon.in, Flipkart.com ainsi que Reliance Digital, Poorvika Mobiles, Sangeetha Mobiles et certains magasins partenaires.

Il existe également un EMI gratuit jusqu’à 9 mois disponible dans toutes les banques pour les achats sur Amazon.in, Flipkart.com.OnePlus.in et l’application OnePlus Store. Ceux qui achètent le OnePlus TV U1S sur OnePlus.in et l’application OnePlus Store peuvent également bénéficier d’un EMI jusqu’à six mois sur Bajaj Easy Finance et obtenir en outre une remise de 10 % sur la banque AMEX. Et ceux qui achètent la série OnePlus TV U1S dans les magasins OnePlus Experience et certains magasins partenaires hors ligne peuvent également bénéficier d’un IME sans frais jusqu’à 9 mois via Bajaj Paper Finance.

