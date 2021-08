Le téléviseur intelligent le plus vendu d’Amazon est actuellement à 35% de réduction

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tout le monde aime les affaires. Non seulement tout le monde aime ce qu’un accord leur fait ressentir, mais économiser de l’argent à long terme rapporte encore plus de dividendes. Vous pourrez acheter plus de choses avec l’argent que vous avez économisé. C’est pourquoi, chez . Deals, nous sommes là pour vous aider avec ces offres. Les offres de divertissement à domicile sont particulièrement utiles, c’est pourquoi nous aimons vous en parler. Il y a une énorme vente sur le Fire TV Stick 4K ça ne durera pas longtemps, alors tu ferais mieux de te dépêcher. Si vous ne voulez pas avoir à utiliser un Fire TV Stick seul, cette offre sur Téléviseurs intelligents Amazon est juste pour vous.

Insignia NS-32DF310NA19 Téléviseur intelligent HD 32 pouces – Fire TV Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La meilleure vente Insigne NS-32DF310NA19 Téléviseur intelligent HD 32 pouces – Fire TV a un Fire TV Stick intégré. Cela signifie que vous pouvez appuyer sur un bouton et vous accéderez à toutes vos applications préférées, y compris Netflix, Hulu, Prime TV et Disney +. Vous serez en mesure d’intégrer de manière transparente regarder la télévision en direct avec vos plateformes de streaming préférées, le tout sur le même écran. Étonnamment, ceci est en vente pour seulement 129,99 $, une énorme remise de 70 $.

Contrôlez la Smart TV Amazon avec votre voix

Cela est livré avec une télécommande vocale avec Alexa qui vous permet de lancer des applications, de rechercher des titres, de lire de la musique, de contrôler des appareils domestiques intelligents et plus encore avec votre voix. Vous aurez besoin d’une antenne HD pour tirer le meilleur parti du câble et du streaming, mais ces Téléviseurs intelligents Amazon en valent la peine. Vous devez faire confiance aux critiques, car plus de 34 000 personnes lui ont attribué cinq étoiles. Il mesure 32 “, ce qui en fait une taille parfaite qui ne prendra pas trop de place.

Il y a une raison pour laquelle tant de gens aiment ça. Il offre exactement ce que vous voulez pour un téléviseur intelligent Amazon. Il offre une qualité d’image 720p avec des noirs profonds et des couleurs riches. En outre, cela est livré avec un support, vous pouvez donc le renforcer. Vous pouvez également ignorer le support et monter facilement le téléviseur. Il existe plusieurs options d’entrée/sortie pour vous permettre d’utiliser au maximum votre téléviseur intelligent Amazon.

Cet accord ne durera pas éternellement, alors vous feriez mieux d’agir vite. C’est un favori pour une raison, c’est pourquoi il est choquant qu’Amazon accorde la remise en premier lieu. Mais vous ne devriez pas trop y penser et vous procurer la télévision dont vous avez besoin !

Voici les informations de la page produit Amazon :

Insignia HD Smart TV – Fire TV offre une qualité d’image 720p avec des noirs profonds et des couleurs riches. Avec l’expérience Fire TV intégrée, profitez de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa, y compris Disney+, Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, SHOWTIME, STARZ et bien plus. TV et chaînes en streaming sur un écran d’accueil unifié (antenne HD requise). Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande vocale incluse avec Alexa, ainsi que lancez des applications, recherchez des titres, écoutez de la musique, changez d’entrée, contrôlez des appareils domestiques intelligents, et plus encore, en utilisant simplement votre voix. Dimensions (L x H x P) : Téléviseur sans support : 28,9″ x 17,3″ x 3″, Téléviseur avec support : 28,9″ x 19″ x 8,2″. Plusieurs options d’entrée/sortie d’appareils : 3 HDMI dont 1 avec ARC, USB, entrée composite, entrée antenne/câble, sortie numérique (optique), sortie audio, Ethernet.

