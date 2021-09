Le téléviseur OLED enroulable de LG pourrait-il devenir un véritable écran portable ?

Le téléviseur OLED enroulable de LG a, depuis son lancement, été un gâchis passionnant de contradictions. Le principal étant que, bien que son mécanisme de déploiement innovant en fasse une excellente mesure d’économie d’espace, son prix élevé signifie qu’il ne figurera probablement que dans les grandes maisons des riches.

Vendu au prix de 99 999 $ / 99 999 £ aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’OLED enroulable n’est guère plus qu’une preuve de concept à apprécier par une petite poignée de passionnés de technologie – avec la commodité supplémentaire de son mécanisme de roulement devant être pesé avec l’exponentiel coût par rapport à un LG C1 ou LG G1 OLED, qui pourraient être achetés 50 fois plus pour le même montant d’argent. C’est en dépit des deux comportant effectivement les mêmes panneaux et processeurs que leur homologue enroulable.

Un téléviseur OLED enroulable n’entrera vraiment dans le grand public que lorsque les coûts seront suffisamment réduits – même si l’héritage du modèle réside peut-être dans les appareils plus petits et plus portables qu’il inspire plutôt que simplement dans une version moins chère de la même technologie.

C’est ce que nous dit Jacky Qui, vice-président et co-fondateur d’OTI Lumionics – un innovateur dans la technologie d’affichage OLED de nouvelle génération – qui a parlé exclusivement à TechRadar de l’avenir du téléviseur OLED enroulable de LG.

Qu’est-ce que LG doit prouver?

Qui nous dit que « le coût élevé du téléviseur OLED enroulable est dû au rendement réduit du nouveau processus requis pour fabriquer le téléviseur enroulable », et alors que les coûts de production devraient progressivement diminuer et que le prix de vente conseillé pour toute deuxième itération hypothétique, « il il est peu probable que vous puissiez voir une réduction de prix de 10 fois de 100 000 $ à 10 000 $ l’unité. »

La grande complexité du processus de production est un facteur énorme ici, étant donné le défi de s’assurer qu’un panneau TV ultra-mince de 55 pouces peut être manipulé sans dommages – un problème qui a tourmenté la première production de téléviseurs OLED et a conduit diverses grandes marques de téléviseurs à abandonner le la technologie dans son ensemble, même si certains sont revenus dans le giron après le succès de LG dans le domaine. Ce problème n’est exacerbé que par les technologies pliables, car l’écran doit être continuellement manipulé dans et hors d’une forme recroquevillée sans problème.

(Crédit image : LG)

« La principale difficulté, explique Qui, est de manipuler ce verre sans aucun dommage tout au long du processus d’évaporation dans une ligne de production plus longue qu’un terrain de football, tout en s’assurant qu’il est parfaitement plat ; emballer le morceau de verre pour empêcher l’humidité de pénétrer (à une spécification équivalente à celle qu’une seule goutte d’eau peut pénétrer au-dessus de la taille d’un terrain de football); mettre toute l’électronique sur le panneau pour faire le module; et enfin, emballer le panneau sous une forme enroulable et subir des tests rigoureux pour garantir la stabilité mécanique et des performances sur de nombreux cycles de laminage n’est pas anodin.

Donc, pour tous ceux qui espèrent obtenir l’OLED R comme prochaine mise à niveau de leur téléviseur, il est peu probable que cela se produise dans les prochaines années. Qui fait également remarquer que « LG Display a actuellement le monopole des téléviseurs OLED et que la demande reste très élevée », ils sont donc très peu motivés à transformer leur OLED enroulable en un distributeur d’argent grand public, plutôt que la « technologie ambitieuse. démonstrateur » c’est maintenant.

Nous roulons joyeusement

Le principal attrait de l’OLED enroulable, ou LG Signature Series OLED R, est la façon dont l’écran peut être enroulé dans sa station de base – en masquant entièrement l’écran ou en affichant une partie de celui-ci sous la forme d’un écran intelligent rectangulaire.

Comme le dit Qui, le « produit pilote » actuel pourrait commencer à entrer sur le marché grand public s’il tombe dans la fourchette de 10 000 $ à 20 000 $, bien qu’il soit peu probable que cela se produise dans un proche avenir. Mais alors qu’un OLED 2.0 enroulable pourrait toujours présenter un prix inaccessible, le véritable héritage de cette technologie pourrait être sous un facteur de forme assez différent – celui qui abandonne un panneau de verre pour la technologie OLED en plastique qui peut être plus facilement manipulé et plus facilement produit À l’échelle.

(Crédit image : LG)

« D’après nos conversations avec des personnes du secteur qui connaissent bien le téléviseur OLED enroulable de LG », déclare Qui, « un avantage clé que tout le monde vante est le fait que le téléviseur peut être portable et déplacé d’une pièce à l’autre. Ainsi, l’innovation clé à venir serait que le téléviseur OLED enroulable puisse utiliser la technologie OLED en plastique pour réduire le poids du panneau, réduire le rayon de courbure/roulement et ainsi réduire les exigences de poids des composants mécaniques et du boîtier, permettant un ) et un appareil portable.

« Bien que nous n’ayons aucune prédiction pour le modèle 2.0 pour le moment, nous sommes incroyablement enthousiasmés par la perspective d’un panneau plus petit et d’un téléviseur OLED enroulable plus résistant comme voie à suivre pour la réduction des coûts pour le genre de téléviseur OLED enroulable, et nous pensons qu’il est positif la réaction du marché à l’offre actuelle serait très utile pour faire avancer la technologie.

Un téléviseur plus petit et plus léger avec une station de base plus portable – disons, sans le système de haut-parleurs Atmos à 4,2 canaux 100 W sur le téléviseur OLED enroulable actuel – pourrait être beaucoup plus facilement transporté entre les pièces, coincé dans un placard, même emballé dans un coffre de voiture pour partez en vacances dans un hôtel ou un B&B, voire chez un ami pour une agréable soirée cinéma. Si la Nintendo Switch a montré qu’il existait un marché pour les appareils domestiques qui peuvent également être emportés en déplacement, pourquoi un téléviseur LG ne pourrait-il pas faire la même chose ?

Un téléviseur moins cher à fabriquer, produit à plus grande échelle, pourrait également nous rapprocher de ce prix de 10 000 $ à 20 000 $ – ce n’est en aucun cas un appareil économique, mais un appareil qui pourrait commencer à se retrouver dans beaucoup plus de maisons et d’espaces de vente au détail.

Il est évidemment trop tôt pour donner trop de poids à toute spéculation : le prototype OLED enroulable de LG a mis plus de deux ans pour passer de sa première apparition au salon à sa sortie en Corée du Sud, et encore un an avant de le voir sur les marchés occidentaux. Toute itération significative est probablement longue, en particulier celle qui perturbe l’industrie de la télévision de la même manière qu’un écran de télévision OLED vraiment portable pourrait le faire.

Mais pour ceux qui rechignent au prix élevé de l’offre enroulable actuelle de LG, il y a peut-être encore de l’espoir pour une version de cet écran qui réalise vraiment le potentiel de la technologie enroulable.

Les meilleures offres LG OLED48C1 du jour