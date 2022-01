Le téléviseur OLED Panasonic LZ2000 arrive pour 2022

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

Le Panasonic LZ2000 contient une tonne de fonctionnalités de jeu exceptionnelles. Le téléviseur offre une optimisation automatique de l’image de la température de la lumière ambiante pilotée par l’IA. Panasonic a ajouté une gamme de haut-parleurs avec audio directionnel, ainsi que plusieurs haut-parleurs latéraux pour générer un son Dolby Atmos.

Panasonic a annoncé le téléviseur OLED Panasonic LZ2000 au CES 2022. Il s’agit de son nouveau téléviseur phare qui sera disponible en 55 pouces, 65 pouces et, pour la première fois, en 77 pouces. Panasonic dit qu’il a pris un soin particulier pour améliorer le réglage des couleurs de l’ensemble. Pendant ce temps, il a amélioré les capacités de jeu et audio afin de plaire à un plus large éventail d’acheteurs potentiels.

Panasonic LZ2000 : Une palette plus large

Panasonic a utilisé deux outils principaux pour optimiser la reproduction des couleurs du LZ2000. Il s’est attaqué à la détection de la lumière ambiante basée sur l’IA et a travaillé directement avec les coloristes de films pour affiner la façon dont le LZ2000 gère la luminosité.

Comme beaucoup de smartphones d’aujourd’hui, le LZ2000 comprend un capteur de lumière ambiante. Ceci, combiné à la nouvelle puce d’intelligence artificielle HCX Pro de Panasonic, évalue la quantité de lumière dans l’espace de visualisation ainsi que la tonalité globale de cette lumière. Il utilise ensuite le mode Auto AI de Panasonic pour identifier le contenu en cours de lecture sur l’ensemble et ajuster à la volée pour créer l’image la plus naturelle.

Par exemple, le Panasonic LZ2000 peut passer en mode cinéma en toute transparence lorsque vous regardez des films. De même, il peut passer automatiquement en mode sport lorsque vous regardez des sports en direct. En d’autres termes, plus besoin de basculer manuellement entre les modes d’image TV.

Le LZ2000 utilise également ce que Panasonic appelle la configuration Master OLED Pro pour augmenter la luminosité dans certains segments du rétroéclairage. La société affirme que cela entraîne un saut de luminosité de niveau intermédiaire. Il améliore simultanément le HDR tout en augmentant la précision dans les régions lumineuses de l’ensemble. Pour ce faire, il s’est associé à Company 3, une entreprise californienne qui aide les studios de cinéma à créer des palettes de couleurs pour leurs films.

Prendre la direction

L’entreprise a commencé avec son ensemble audio Panasonic 360 degrés Soundscape. Cela inclut déjà des haut-parleurs de qualité Dolby Atmos. De plus, le LZ2000 possède des haut-parleurs vers le haut, les côtés et l’avant qui créent une large scène sonore. Pour 2022, Panasonic propose une nouvelle gamme d’enceintes qui s’étendent sur toute la longueur du téléviseur. La société affirme que cette large gamme peut offrir un son plus précis et plus clair.

De plus, à l’aide d’un nouveau logiciel facile à régler, les propriétaires peuvent régler le volume relatif de n’importe quel haut-parleur pour fournir différents niveaux de volume dans différentes parties de la pièce. Cela permet aux utilisateurs de localiser le son à un endroit spécifique, de déplacer le son vers un groupe de personnes dans une zone donnée ou d’augmenter le volume à un endroit tout en le maintenant à niveau dans d’autres zones. L’idée est de laisser les gens ajuster le son de leur téléviseur pour s’adapter, par exemple, aux téléspectateurs qui peuvent être malentendants.

Surveillance du jeu

Le téléviseur OLED Panasonic LZ2000 fait un grand jeu pour les joueurs. Il offre le Game Control Board et un meilleur réglage pour les différentes fréquences d’images des jeux d’aujourd’hui.

Le Game Control Board est une nouvelle fonctionnalité et il agit un peu comme des fonctionnalités similaires sur les téléphones de jeu. Par exemple, il regroupe tous les paramètres et commandes de jeu pertinents en un seul endroit et les rend disponibles dans une superposition accessible en un clic sur la télécommande. Dans le tableau de contrôle du jeu, les joueurs peuvent révéler les données du jeu source, telles que la fréquence d’images, le HDR et les données de sous-échantillonnage de chrome. Ils peuvent également ajuster la granularité des paramètres de niveau arrière, révéler les paramètres HDR, etc.

Le LZ2000 prétend avoir réduit le décalage d’entrée pour les jeux à 60 Hz via son nouveau mode de rafraîchissement à 60 Hz. De plus, le téléviseur prend en charge les fonctionnalités HDMI 2.1 essentielles telles que la fréquence d’images élevée et la fréquence de rafraîchissement variable à 120 Hz en résolution 4K. Panasonic dit que cela résout certains problèmes côté console comme la gigue.

Enfin, le téléviseur comprend le système d’exploitation Smart TV de Panasonic, appelé My Home Screen 7.0, qui est compatible avec la plupart des principaux services de streaming vidéo. Il offre un accès facile aux paramètres d’accessibilité tels que la commande vocale, les descriptions audio, les sous-titres, etc.

Panasonic a déclaré que le téléviseur OLED LZ2000 sera disponible en Europe, en Asie et au Japon. En conséquence, la disponibilité et le prix du téléviseur varieront selon les pays.

commentaires