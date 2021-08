Le téléviseur Simpsons recréé avec une imprimante 3D en tant que miniature de travail

Vous pouvez imaginer Homer et la famille courir à la maison pour regarder cette télévision. Gif : buba447/Reddit

Au début de chaque épisode des Simpsons, la famille court vers le canapé pour regarder la télévision. Redditor buba447 a recréé ce téléviseur rétro. Mais ce n’est pas seulement un modèle de bricolage, car il joue des épisodes des onze premières saisons au hasard et a même des boutons de travail.

Les épisodes sont toujours joués, donnant au mini une expérience télévisée classique «toujours allumée», rappelant les jours heureux avant la diffusion en continu.

La coque du téléviseur a été créée avec une imprimante 3D, mais faire fonctionner le téléviseur et lire les anciens épisodes des Simpson était un peu plus complexe.

Sur Reddit, buba447 promet un guide pratique mais a fourni cette explication sur son fonctionnement en attendant, expliquant qu’à l’intérieur se trouvait un Raspberry Pi Zero avec 32 Go et une carte. Le Pi était connecté à un écran 640×480 et alimenté par un câble USB. Les épisodes ont tous été compressés spécifiquement pour l’écran. Ils ont ensuite été chargés sur la carte SD puis ont commencé à jouer des épisodes au hasard. Le haut-parleur est un bon marché d’un pouce que buba447 a récupéré à partir d’un vieux matériel mort. L’ensemble est impressionnant. Bien fait!

Il y a aussi d’autres petits détails soignés. Le bouton du haut du téléviseur, par exemple, allume et éteint le téléviseur. Il coupe même le volume pour démarrer !

Les Simpsons ont fait leurs débuts en 1989 et la 11e saison s’est terminée en 2000. À cette époque, les Simpsons présentaient toujours cette télévision CRT dans l’ouverture.

Cependant, en 2009, la famille a obtenu un nouveau téléviseur HD moderne, remplaçant l’ancien appareil. Dans l’ouverture actuelle, le nouvel écran plat tombe du mur, laissant les fils électriques exposés.

“Je ferai un guide de construction dès que possible et le posterai ici”, a écrit buba447 sur Reddit. “Peut-être une semaine ou deux.”

Jusque-là, asseyez-vous bien.