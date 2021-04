Le téléviseur Xiaomi Mi QLED est lancé avec un panneau de 75 pouces 120Hz et un prix élevé

Xiaomi a annoncé son nouveau téléviseur phare Mi QLED en Inde.Il contient un panneau 4K de 75 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une intelligence Android TV.Il se vend au prix de 1,19999 Rs et sera mis en vente plus tard ce mois-ci.

Rejoignant le lancement de sa série Mi 11X, Xiaomi a annoncé aujourd’hui la disponibilité de son nouveau téléviseur Mi QLED en Inde.

L’écran 4K de 75 pouces, haut de gamme, propose une technologie de points quantiques avec gradation locale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec MEMC et la prise en charge d’un certain nombre de codecs HDR, notamment Dolby Vision. Pour les amateurs d’audio, une configuration à six haut-parleurs de 30 W est également disponible, mais il existe également un support eARC si vous utilisez une barre de son.

Les acheteurs bénéficient également de fonctionnalités intelligentes alimentées par un processeur Arm Cortex-A55 quadricœur et un GPU Mali G52 MP2, auxquels s’ajoutent 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne.

En termes de logiciel, le Mi QLED TV intègre également PatchWall basé sur Android TV 10 avec Chromecast intégré et un micro à champ lointain pour les commandes de l’assistant. Ce microphone est intégré au téléviseur, il n’est donc plus nécessaire de chuchoter à votre télécommande. Xiaomi note qu’une future mise à jour apportera également le support d’Amazon Alexa.

En ce qui concerne les E / S, le téléviseur Mi QLED dispose de trois ports HMDI 2.1, de deux ports USB, d’un port Ethernet et d’une paire de prises de sortie optiques et 3,5 mm simples. Il existe également une prise en charge Bluetooth 5.0 et 2 × 2 MIMO Wi-Fi 5 pour les pinces coupantes.

Le téléviseur Xiaomi Mi QLED 75 sera mis en vente en Inde à partir du 27 avril au prix de Rs 1,19,999 (~ 1599 $). Il est considérablement plus cher que le dernier écran QLED de Xiaomi, mais ce modèle était environ 20 pouces plus petit d’un coin à l’autre.