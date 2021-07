Le Telos de l’idéologie raciale de gauche ⋆ .

(Steven Hayward)

Quand j’ai vu pour la première fois la lettre reproduite ici à partir de quelque chose appelé “Dallas Justice Now”, appelant les riches blancs vivant dans le quartier aisé de Highland Park à Dallas à ne pas demander à leurs enfants de postuler dans des collèges d’élite afin qu’il y ait plus de place pour les candidats des minorités, J’ai supposé que c’était une satire ou un canular.

Mais il s’avère être authentique. Et il y a en fait beaucoup de choses à recommander si vous y réfléchissez un instant : ce que fait Dallas Justice Now, c’est dénoncer les signaux de vertu suffisants des « alliés blancs » libéraux et exiger qu’ils mettent leur argent (et l’avenir de leurs enfants) où leur bouche est.

Voici le texte du « College Pledge » de DJN :

À nos alliés blancs :

Parler ne suffit pas. Engagez-vous à agir et à faire des sacrifices pour corriger des siècles d’injustice. Ouvrez des espaces pour les communautés Black et LatinX en refusant d’envoyer vos enfants dans les écoles Ivy League et US News & World Report Top 50 et encouragez les amis, les voisins et les membres de la famille à faire de même. Imaginez si ces centaines de milliers de places dans ces institutions n’étaient occupées que par des communautés marginalisées. Imaginez les opportunités. Nous pouvons atteindre une véritable équité de notre vivant, mais seulement si les Blancs sont prêts à sacrifier leurs privilèges.

L’engagement du Collège Dallas Justice NOW :

En tant que personne blanche avec des privilèges à la fois de ma blancheur et de mon quartier, je reconnais la nécessité de faire des sacrifices dans le but de corriger des centaines d’années de meurtre, d’esclavage, de discrimination et de manque d’opportunités éducatives et économiques perpétrées contre les personnes de couleur. Je comprends que l’accès aux meilleures écoles est un élément clé du progrès économique et social. Par conséquent, je m’engage à ce que mes enfants ne postulent ou ne fréquentent aucune école Ivy League ou US News & World Report Top 50 afin que le poste dans cette école soit disponible pour les personnes de couleur afin d’aider à corriger les erreurs historiques. Si je n’ai pas d’enfants de moins de 18 ans, je m’engagerai à encourager mes amis blancs privilégiés, mes voisins et les membres de ma famille avec des enfants à signer l’engagement et à les tenir responsables jusqu’à ce qu’ils le fassent.

Vous a-t-on demandé de prendre le gage ? Ne soyez pas un hypocrite raciste. Signez l’engagement aujourd’hui !

Sincèrement,

Dallas Justice MAINTENANT

Veuillez noter que Dallas Justice Now annoncera publiquement les noms de ceux qui ont et n’ont pas signé l’engagement.