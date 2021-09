Le témoignage bouleversant d’un footballeur de La Palma

in

20/09/2021 à 20h43 CEST

Le pas, Aussi connu comme Ville d’El Paso, est une commune espagnole située dans le île de La Palma, province de Santa Cruz de Ténérife. Une zone durement touchée par l’éruption du volcan Cumbre Vieja.

Le club représentatif de la commune, le Club de sport athlétique de Paso, a été l’un des grands touchés. Plusieurs joueurs et le président lui-même ont pris la parole pour divers médias d’État ; entre eux, Gustavo Rodriguez ‘Guti’, membre de l’équipe canarienne : “Il y a des gens qui se sont réfugiés dans le stade où nous jouons”, a avoué le témoignage du “Radio Club Tenerife”.

❤️ Le témoignage de Guti, joueur de @AtleticoPaso, en direct de La Palma avec @mdaswani 🔴 “Il y a des gens qui se sont réfugiés dans le stade où nous jouons” pic.twitter.com/6iJEumPens – Radio Club Ténérife (@radioclubSER) 20 septembre 2021

Les joueurs ont aussi parlé Agonie Gonzalez et Brian Martin, pour ‘Jugones’ : “Le voir de l’extérieur est très agréable, mais quand vous le vivez dans votre propre chair, vous ressentez de la peur et cela change trop”. Ses entraînements sont pour le moment suspendus. Les deux footballeurs de l’Atlético Paso, l’équipe la plus touchée par l’éruption du volcan La Palma. De leurs maisons, ils peuvent voir comment la lave tombe le long de la colline.

Voici comment ils l’ont dit : “Vous le voyez dans les films et pensez que cela n’arrivera pas. La zone du sommet est ici. Quand vous allez ici, vous trouvez directement le volcan”. Martín montre également les images de sa maison : « Il crache beaucoup de lave et la vérité est que vous pouvez voir une assez grosse colonne de fumée noire. La lave a atteint les maisons de la ville d’El Paso et les a toutes détruites. Les deux joueurs vivent à quelques mètres du volcan La Palma et ont raconté comment ils ont vécu l’éruption.

Le dur témoignage du président de l’Atlético Paso

Guillaume né, président du club de Tenerife, s’est également adressé aux médias : “Les gens sont venus dans mon magasin, demandant des vêtements et des chaussures parce qu’ils sont sortis avec ce qui est de leurs maisons”, a dit à la ‘COPE Chain’.

Le monde du sport n’a cessé de manifester sa solidarité et son soutien avec La Palma et les moments difficiles qu’elle traverse. Une zone qui avait subi sept éruptions à ce jour puisqu’il existe des archives historiques, depuis la conquête des îles Canaries au XVe siècle, toutes à proximité de la Cumbre Vieja. Les derniers remontent au XXe siècle : le volcan San Juan (1949), où il a duré 47 jours, et le volcan Teneguía (1971), où il a duré 24 jours.

Pour l’instant, les autorités n’ont pas fourni de nombre d’évacués, mais les mairies de la zone précisent qu’il y en a plusieurs centaines : ceux qui habitent dans les quartiers les plus proches et, surtout, ceux qui ont une maison dans le couloir où il est prévu que la lave va descendre. Pour le moment, on a vu que les lavages progressent lentement, ils sont peu fluides, ce qui facilite les évacuations.