Le témoignage de Jussie Smollett sur Don Lemon montre ce qu’est un incendie de benne à ordures CNN – RedState

La bataille entre Chris Cuomo et CNN commence tout juste à s’intensifier, Cuomo affirmant que le chef de CNN, Jeff Zucker, savait tout de l’aide que Chris apportait à son frère sur les allégations de harcèlement sexuel. Chris Cuomo aurait également engagé des avocats et se prépare à poursuivre CNN.

Mais Cuomo n’est pas le seul présentateur de CNN couvert de scandale.

Le meilleur ami de Cuomo, Don Lemon, s’est fait gifler de deux manières aujourd’hui.

Premièrement, il y a eu des commentaires de l’homme qui l’a accusé d’agression sexuelle et de coups et blessures en 2018 dans un bar de Long Island. Dustin Hice affirme que Lemon a « vigoureusement » frotté ses organes génitaux, puis a mis sa main dans le visage de Hice sous sa moustache, tout en lui demandant s’il aimait « p *** y ou d ** k ».

En réponse au licenciement de Chris Cuomo, Hice a déclaré que CNN était « une machine de protection contre les prédateurs ». « C’est un réseau truffé de prédateurs et de pervers », a déclaré Hice à Fox News. « Lemon devra témoigner sous serment dans un proche avenir, mais il est bon de voir qu’il y a enfin une certaine responsabilité. » Hice a dit qu’il avait refusé les agents d’établissement. «Ils ont essayé de m’écraser, ils ont tenté d’intimider les témoins dans mon cas, ils ont divulgué des informations confidentielles à mon sujet dans le but de me dorloter. Ils sont complices. C’est ce qu’ils sont », a déclaré Hice.

CNN a soutenu Lemon jusqu’à présent dans cette affaire. Mais ils ont également initialement soutenu Cuomo. Hice a un procès contre Lemon qui devrait être jugé au début de l’année prochaine.

Mais ce n’est pas tout. Jussie Smollett vient peut-être de jeter Lemon sous le bus lors de son témoignage aujourd’hui. Smollett a témoigné qu’il avait été en contact avec Don Lemon au début de l’enquête du département de police de Chicago sur l’attaque bidon contre lui. Il a témoigné que l’une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas remettre son téléphone à la police pendant l’enquête était que Don Lemon lui avait envoyé un texto disant que la police de Chicago ne croyait pas son récit de ce qui s’était passé. Lemon a déjà déclaré qu’il était en contact constant avec Smollett au début de l’affaire et que l’histoire lui était « personnelle ».

Il dit également qu’il a refusé de donner son téléphone à CPD en partie parce qu’il avait reçu plus tôt un texto de Don Lemon « disant qu’il avait reçu un texto de CPD disant qu’ils ne me croyaient pas ». objections, puis une barre latérale. – Megan Crepeau (@crepeau) 6 décembre 2021

Alors pourquoi Don Lemon dit-il à Smollett que la police ne le croit pas ? Lemon essayait-il de transmettre des informations qu’il connaissait dans sa capacité médiatique pour aider Smollett? Cela ressemblerait à certains égards à ce que Chris Cuomo a fait. Pourquoi les présentateurs de CNN s’emmêlent-ils avec des sujets d’actualité/sujets d’enquêtes criminelles ? Au moins, Lemon a précédemment reconnu à son public qu’il avait été en contact avec Smollett. Mais encore une fois, si c’est quelqu’un qu’il connaît et qu’il a des conversations comme ça avec lui, cela compromet l’objectivité de Lemon, pas qu’il s’en soucie jamais.

Y a-t-il des hôtes de CNN qui n’utilisent PAS leurs sources pour aider secrètement des criminels à dissimuler leurs scandales ? https://t.co/prCrwrXB3T – Cabot Phillips (@cabot_phillips) 6 décembre 2021

CNN va avoir besoin de 2 ancres… https://t.co/Mq263O0wfJ – Greg Pollowitz (@GPollowitz) 6 décembre 2021