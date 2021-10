Le Temple de la renommée de la WWE annonce un diagnostic de cancer

Un Hall of Famer de la WWE a partagé des nouvelles difficiles jeudi. « Hacksaw » Jim Duggan est allé sur Instagram pour annoncer qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate. La nouvelle survient après que Duggan a été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale d’urgence la semaine dernière.

« Salut les amis. Vous savez, Debra et moi, nous partageons toujours les bons moments avec vous, mais aujourd’hui, nous avons pu partager des mauvais moments », a déclaré Duggan dans la vidéo, par Cageside Seats. « On m’a diagnostiqué un cancer de la prostate et je me fais opérer demain. En fait, cela dure depuis quelques mois maintenant, et Debra et moi vivons avec et nous nous préparons. Mais la réalité est là, et je descends à Charleston demain pour me faire opérer du cancer.

« Alors, je sais que vous avez pensé et prié pour moi à ce sujet lors de la dernière opération. S’il vous plaît, pensez à moi ce vendredi alors que je vais me faire opérer du cancer à Charleston. Debra tiendra tout le monde au courant, mais je veux prendre un rompez avec les médias sociaux. Alors merci pour toutes vos pensées et vos prières, et nous vous verrons sur la route avec la grâce de Dieu et la compétence des médecins. Je vous aime. »

Duggan a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1979 et a participé à la Mid-South Wrestling, à la New Japan Pro-Wrestling et à la WCW ainsi que trois passages distincts avec la WWE. Au cours de son site à la WWE, Duggan a remporté le tout premier match Royal Rumble en 1988 et a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2011. À la WCW, Duggan a remporté le championnat du monde de télévision et le championnat des poids lourds des États-Unis.

Dans une interview avec Inside The Ropes en août, Duggan a parlé de ce qu’il se passe dans sa vie « , a révélé Duggan. » J’ai beaucoup de choses dans ma vie, Dieu merci. Mais ça a été une super affaire pour moi. Tant de gens voient le film The Wrestler et ils pensent tous que nous sommes comme Mickey Rourke [Randy Robinson]. Je suis avec ma femme depuis 36 ans. Je n’ai jamais eu à passer par une cure de désintoxication pour l’alcool ou la drogue. J’ai mis deux filles à l’école. Je suis actif dans ma communauté. Je fais beaucoup d’événements caritatifs. J’ai économisé mon argent. J’ai payé mes impôts. »