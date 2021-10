Le Temple de la renommée du rock and roll de Go-Go 2021 claqué par le légendaire batteur de rock

Le batteur de Vanilla Fudge, Carmine Appice, n’est pas très heureux que The Go-Go rejoigne enfin le Rock and Roll Hall of Fame. Dans une nouvelle interview avec Forbes, Apice a qualifié le groupe entièrement féminin le plus titré de l’histoire du rock d’acte « wimpy » qui n’est pas du rock and roll. Les Go-Go seront intronisés au Rock Hall samedi, aux côtés de Todd Rundgren, Foo Fighters, Jay-Z, Carole King et Tina Turner.

Appice, qui a également joué avec Jeff Beck et Ozzy Osbourne au cours de sa longue carrière, a admis qu’il « n’a pas d’importance » que Vanilla Fudge ne soit pas inclus dans le Rock Hall, mais a tout de même qualifié cela de dommage. « Vous avez Rod Stewart dans RRHOF deux fois, Jeff Beck deux fois. Nous les avons influencés, et nous ne sommes pas là. C’est vraiment dommage », a déclaré Appice à Forbes. « ‘You Keep Me Hanging On’ était dans le dernier film de Quentin Tarantino. Il a quadruplé nos redevances. De plus, nous sommes dans Mad Men, le dernier épisode des Sopranos – de nombreux films et émissions de télévision. «

Le membre du Modern Drummer Hall of Fame a poursuivi en disant qu’il ne pensait pas qu’ils devraient l’appeler le Rock and Roll Hall of Fame, mais plutôt le « Musical Hall of Fame ». Le Rock Hall a intronisé des rappeurs et des chanteurs country, ainsi que des groupes « wimpy » qui ne sont « pas du rock and roll », comme l’a dit Appice. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait nommer un groupe « wimpy », il a évoqué The Go-Go’s.

« Montrez-moi la liste et je vous le dirai. Vous savez ce que je dis. Je pensais que c’était censé être par influence », a déclaré Appice. « Je pense que les Go-Go vont entrer. Je veux dire, allez, quelle est leur influence? Jethro Tull n’est pas là, Vanilla Fudge, Mountain – tant de groupes qui ont influencé le rock and roll ne sont pas là. Kiss est là. Ils sont une combinaison d’Alice Cooper et de Cactus. Eddie Van Halen a été influencé par Cactus. Cactus devrait être là aussi. Nous avons influencé beaucoup de gens. Suzi Quatro est-elle dans RRHOF ? Elle a influencé Joan Jett. «

Alors, qui ont influencé les Go-Go ? De nombreux artistes ont nommé le groupe New Wave derrière « We Got The Beat » et « Our Lips are Sealed » comme influences. « Les meilleurs auteurs-compositeurs du 20e siècle ont tous deux cité les Go-Go comme une influence – et ce ne sont pas des femmes », a déclaré la guitariste de The Go-Go Jane Wiedlin à NPR en août 2020. « Ce serait Kurt Cobain et Billie Joe Armstrong. Je ne pense pas qu’en tant qu’écrivain, je pourrais jamais obtenir un plus grand compliment que ces deux-là, à moins que David Bowie ne l’ait dit bien sûr, mais allez. «

Les Go-Go seront intronisés par l’actrice Drew Barrymore, tandis que Taylor Swift intronisera King en tant qu’artiste solo lors de la cérémonie de samedi à Cleveland. Angela Bassett intronisera Tina Turner et Paul McCartney a été choisi pour introniser les Foo Fighters. La cérémonie du Rock Hall sera filmée pour une émission spéciale diffusée sur HBO et HBO Max à une date ultérieure.