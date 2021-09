Le temple de la vitesse est généralement la course de l’année en F1

09/10/2021 à 01h25 CEST

pari

FRAIS AU GAGNANT DU GRAND PRIX D’ITALIE

Le Championnat du monde de Formule 1 connaîtra sa troisième course consécutive le week-end après la pause estivale. Après le fiasco de Spa et le spectaculaire Grand Prix des Pays-Bas, il est maintenant temps de visiter Monza pour le Grand Prix d’Italie. La piste lombarde est connue dans le monde entier comme le temple de la vitesse, puisque sur ses immenses lignes droites les monoplaces atteignent des vitesses de plus de 350 km/h. Sans surprise, Juan Pablo Montoya a établi le record de F1 en 2005 avec un record de 372 km/h en pratique.

Cependant, Monza n’a pas seulement le charme de la vitesse, mais aussi un facteur époustouflant qui en fait un circuit imprévisible. La victoire de Pierre Gasly la saison dernière à partir de la dixième position ou celle de Charles Leclerc en 2019 parlent d’une piste où ni Hamilton ni Verstappen ne sont excessivement supérieurs à leurs rivaux. Sans surprise, le Néerlandais n’a jamais gagné sur ce circuit et il semble difficile qu’il puisse réussir cette saison avec une Red Bull qui n’a pas exactement sa force en vitesse de pointe.

Ce fait a peut-être fait de Lewis Hamilton le grand favori pour remporter la course en payant des versements [1.95], tandis que le leader de la Coupe du monde est tombé aux mains des [2.15] dans la citation. Mercedes est forte à vitesse de pointe, mais personne ne peut exclure une photo de Ferrari en course à domicile et dans la chaleur de certains tiffossi qui ajoutent jusqu’à 50 chevaux de plus dans les voitures.

La citation de Charles Leclerc est [50.00] ce qu’il gagne, alors que celui de Carlos Sainz est en [100.00]. Nous ne disons pas qu’un triomphe de Ferrari va se produire, mais les statistiques ne sont pas trompeuses et les événements paranormaux sur ce circuit non plus. L’équipe rouge a gagné à domicile jusqu’à 19 fois à 10 pour McLaren et sept pour Mercedes, donc personne ne les donne pour morts, loin de là.

Ne perdons pas de vue les options d’un Fernando Alonso qui a prouvé aux Pays-Bas qu’il était au top de sa forme après avoir décroché une sixième place sur le dos de son Alpine. Que la répétition asturienne du top-6 est payée à [2.90] étant une option plus qu’intéressante car le moteur Renault a tourné et est beau cette campagne. Les Français, après avoir vu Esteban Ocon s’imposer en Hongrie, s’attachent désormais à offrir la victoire à un Fernando qui n’était plus monté sur la plus haute marche d’un Grand Prix depuis huit ans.

Enfin et surtout, nous allons lancer une série de quotas qui, selon nous, peuvent avoir du potentiel et ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres. Nous aimons la part de Nikita Mazepin de [10.00] ou Yuki Tsunoda pour [11.00] ils sont les premiers à faire exploser leurs moteurs sur les lignes droites de Monza. Il ne semble pas mal non plus que des deuxièmes épées comme Valtteri Bottas ou Sergio Pérez puissent faire le tour le plus rapide de la course à [5.00] et [7.00] respectivement devant un hypothétique combat rapproché de leurs dirigeants. Que personne n’a confiance. Monza nous réserve toujours des surprises.