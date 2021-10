Le temple du football a déjà une maison à Madrid

23/10/2021 à 8h00 CEST

Marcelo Ordaz (50 ans) est argentin et a consacré sa vie à la sauvegarde de l’histoire du football mondial en récupérant des maillots, des chaussures et d’autres objets., en parcourant l’histoire du sport. ‘El Guar-dián’ de la plus grande collection qui rend hommage aux légendes, à l’histoire du beau jeu, aux équipes nationales et aux clubs.

En son pouvoir, il a plus de 5000 pièces qui pour la première fois aura un musée dans lequel ils seront exposés en tant que collection permanente à la Puerta del Sol en mai de l’année prochaine. Le bâtiment de cinq étages qui abritera la collection est un site emblématique de grandes dimensions et se compose de six niveaux. Le premier étage sera occupé par un grand magasin, tandis que le reste sera réservé au musée. Chacun des étages centraux sera entouré d’une sphère géante où les footballeurs les plus titrés et les stades seront à l’honneur. A l’intérieur de la sphère, selon Marcelo, il y a tout ce qui est mystique dans le football et à l’extérieur tout ce qui est profane, avec l’idée que tout tourne autour de cette pièce centrale.

« J’aurais aimé que la patrie des Légendes soit l’Argentine. Mais je suis enthousiasmé par l’Espagne car nous avons été très bien reçus, il y a de l’affection et de la réceptivité dans chaque ville. Nous sommes accompagnés par la RFEF, la Liga, les clubs. Ce sera le Palais des Rêves de la Puerta del Sol, au kilomètre zéro du monde, où circulent 120 millions de personnes par an. C’est un endroit populaire. Le football doit redevenir populaire. Et nous sommes très reconnaissants au maire de Madrid et au président de la Communauté. C’est un engagement d’espoir & rdquor;, confie Marcelo à SPORT.

Dans la moitié supérieure du bâtiment se trouve une grande sphère, le visiteur y trouvera une voûte céleste baptisée «l’Olympe des dieux», dans laquelle seront logés les objets des meilleurs joueurs de tous les temps. Les maillots originaux portés par des joueurs tels que Diego Maradona, Pelé, Eusebio, Johan Cruyff, Lionel Messi et bien d’autres avec les trophées qu’ils ont remportés ainsi qu’une expérience technologique pour les faire revivre.

L’initiative « fera de Madrid la capitale mondiale du football & rdquor;, à travers un musée qui sera la référence pour tous les amateurs de sport dans le monde. Et il offrira à la capitale une expérience unique de muséologie avec une technologie de pointe qui comprendra des expériences technologiques, d’investissement et sensorielles, avec du cinéma 4D, des expériences 360, des écrans tactiles et une aire de jeux qui transformeront le musée en ce les organisateurs appellent « Le Disney du football ». L’agence de publicité japonaise Dentsu, qui a développé la publicité et la communication pour Tokyo 2020, est celle qui conseille Legends et développe le contenu pour eux.

Personnage:

Marcelo Gallardo, avec Dix footballeurs battus Talleres 2 à 0 et River Plate a donné une classe tactique et une étape clé vers la consécration dans le tournoi local.

Le meilleur:

Lionel Messi a offert un maillot du PSG dédicacé au Pape François, qui est un grand fan du capitaine argentin et en remerciement le Souverain Pontife lui a envoyé un message très spécial : Lionel Messi, cher frère, je te remercie pour le maillot que tu m’as envoyé et ton dévouement. Toujours pour votre simplicité¨.

Pire:

Fernando Gago Il a succédé à l’entraîneur du Racing de Avellaneda et a passé le balai dans le vestiaire de l’Académie, chargeant plusieurs footballeurs historiques.

Les données:

La victoire de River Plate a été un seau d’eau froide pour Boca Juniors qui était loin du leader et de la lutte pour le championnat. Neuf points le séparent des Millionnaires, et il y a une insatisfaction avec la performance de l’équipe xeneize.