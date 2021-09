Le temple Guruvayur du Kerala présenté avec une couronne dorée parsemée d’émeraudes : tout ce que vous devez savoir sur le temple

Le temple est principalement dédié au Seigneur Guruvayur Sri Krishna (Photo: PTI)

Guruvayur : Une couronne d’or parsemée d’émeraudes au temple de Guruvayur ! Mercredi, l’homme d’affaires du NRI Ravi Pillai a offert au temple Guruvayur une couronne en or incrustée d’émeraudes, pesant 728,550 grammes et ornée d’une pierre d’émeraude de haute qualité. La pierre émeraude vaut Rs 6 lakh et en longueur, la couronne mesure 7,45 pouces de long et 5,45 pouces de large. La partie la plus haute de la couronne portait un paon doré. Ravi Pillai, accompagné de sa femme Geetha Pillai et de son fils Ganesh Pillai, est arrivé au temple mercredi matin et a présenté la couronne. Son Ganesh Pillai se marie ici aujourd’hui.

Les membres du comité directeur Mallissery Parameswaran Namboodiripad, KV Shaji, K Ajith et l’administrateur T Breejakuma, le président de Devaswom KB Mohandas, entre autres, étaient également présents à l’événement. La célèbre couronne a été conçue sous la direction de Pakunnam Ramankutty Dandapani qui est très populaire pour la fabrication de couronnes, d’idoles et d’ornements.

Temple de Guruvayur au Kerala

Le temple est principalement dédié au Seigneur Guruvayur Sri Krishna. La divinité est considérée comme une forme ludique et enfantine du Seigneur Krishna et est appelée « Guruvayrappan ». Le temple Guruvayur du Kerala est situé dans la ville de Guruvayoor, au Kerala, en Inde. L’un des lieux de culte les plus importants pour les pèlerins, l’endroit est également connu sous le nom de Bhuloka Vaikunta, ce qui signifie, Sainte Demeure de Vishnu sur Terre.

