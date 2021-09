Le temple Padmanabha Swamy fera l’objet d’un audit depuis 25 ans (Cour suprême)

in

L’audit doit inclure les finances du temple et de la fiducie et le processus doit être achevé le plus tôt possible, de préférence dans les trois mois, a-t-il déclaré.

La Cour suprême a déclaré mercredi que le Shree Padmanabha Swamy Temple Trust à Thiruvananthapuram au Kerala fera face à un audit des revenus et des dépenses des 25 dernières années.

Tout en rejetant le plaidoyer de la fiducie demandant l’exemption de son audit de 25 ans comme ordonné par le tribunal suprême l’année dernière, un banc dirigé par le juge UU Lalit a déclaré que l’audit spécial, dirigé dans son jugement de 2020, ne se limitait pas uniquement au temple, mais aussi inclus la confiance.

Le comité administratif du temple dirigé par un juge de district avait déclaré le mois dernier à la magistrature que le temple faisait face à une crise financière, car les dépenses mensuelles n’étaient pas couvertes par les dons et les offrandes s’étaient taries en raison de la pandémie de Covid-19. Il a en outre déclaré que Rs 1,25 crore était la dépense mensuelle du temple, mais qu’il pouvait difficilement obtenir Rs 60-70 lakh et que la fiducie avait échappé à son devoir de faire face aux dépenses quotidiennes. Le comité administratif a également affirmé que la fiducie avait Rs 2,8 crore en espèces et des actifs d’une valeur de près de Rs 1,9 crore.

Cependant, le Padmanabha Swamy Temple Trust, créé par l’ancienne famille royale de Travancore, a soutenu que, puisqu’il avait été constitué (sur des ordres antérieurs de la cour) uniquement “pour superviser les pujas et les rituels du temple impliquant la famille, sans aucun rôle dans l’administration », il s’agit d’une entité distincte du temple et n’a pu être incluse dans l’appel à audit.

Il a soutenu que la fiducie est une fiducie publique créée par le souverain et que ses objets sont présents à l’intérieur du temple. « Même les pétitions initiales n’ont jamais mentionné la confiance. Les affaires n’ont jamais fait l’objet d’un litige. Nous sommes une fiducie indépendante et nos propres fiduciaires sont assujettis à nos règlements en matière d’impôt sur le revenu. Nous ne voulons pas que le comité administratif ait un rôle de surveillance sur notre confiance. Nous accomplirons notre travail en tant que fiducie et si nous ne le faisons pas, nous perdrons nos avantages en vertu de la loi. Nous n’avons jamais fait partie du temple », ont déclaré ses avocats.

En réglant le différend de longue date, la Cour suprême avait confirmé l’année dernière en juillet les droits de l’ancienne famille royale Travancore dans la gestion de l’administration du temple du VIe siècle du Kerala.

La plus haute juridiction en avril 2014, par le biais d’une ordonnance provisoire, avait confié la gestion du temple à un comité administratif de quatre membres dirigé par un juge de district. Un inventaire détaillé des articles dans cinq des six voûtes du temple, ordonné par la Cour suprême, avait indiqué que le temple pourrait peut-être être le plus riche du monde, détenant des richesses massives à hauteur de Rs 90 000 crore.

Se rangeant du côté de l’ancienne famille royale pour l’administration et le contrôle du temple historique, le tribunal suprême avait annulé le jugement du 31 janvier 2011 de la Haute Cour du Kerala qui ordonnait au gouvernement de l’État de reprendre le contrôle de la gestion du temple et de ses actifs. d’une fiducie dirigée par l’ancienne famille royale.

