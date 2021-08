Le temple Ram à Ayodhya ouvrira ses portes aux fidèles d’ici décembre 2023: Rapports

in

Le 5 août, le Premier ministre Narendra Modi a posé les fondations du temple lors d’une grande cérémonie

Ram Mandir à Ayodhya, dans l’Uttar Pradesh, sera ouvert aux fidèles d’ici décembre 2023, a rapporté mercredi l’agence de presse ANI. Supervisant le projet, les responsables du Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust ont révélé que la construction du campus du temple de 70 acres sera entièrement achevée d’ici la fin de 2025.

La fiducie de 15 membres, le mois dernier, a tenu une réunion de deux jours, présidée par le chef de la fiducie Nripendra Misra, avec des ingénieurs et des architectes pour décider d’une date finale pour l’achèvement de ce méga projet.

Le 5 août dernier, le Premier ministre Narendra Modi a posé les fondations du temple lors d’une grande cérémonie. Les travaux de construction du méga projet ont cependant dû être arrêtés en janvier en raison de l’eau qui a été trouvée sous le site du temple proposé. Selon les sources médiatiques, la fondation du temple devrait être achevée d’ici le 15 septembre de cette année même. La deuxième phase des travaux devrait débuter en novembre autour de Diwali cette année.

Les travaux de construction du temple Ram Janmabhoomi à Ayodhya se sont accélérés en mars de cette année alors que la tâche de remplir les fondations du temple a commencé le même mois. Le travail a commencé au milieu des chants védiques des prêtres sur le site de Shri Ram Janmbhoomi. Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Les responsables du bureau et les hauts fonctionnaires du gouvernement étaient présents à l’occasion.

Ayodhya travaille également au développement de l’hôtellerie et des industries connexes pour soutenir la croissance des activités touristiques, économiques et religieuses. Ayodhya Development Authority envisage de créer des infrastructures et de développer une ville patrimoniale durable.

Airports Authority of India (AAI) aurait sanctionné Rs 242 crore pour le développement d’un aéroport de pointe à Ayodhya. Le gouvernement de l’État a alloué une superficie d’environ 270 acres pour la première phase du développement de l’aéroport d’Ayodhya. Dans cette phase, les opérations d’avions ATR72 commenceront.

