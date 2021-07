Le temple Ramappa de Telangana met en sac l’étiquette du patrimoine mondial de l’UNESCO; Voici tout ce que vous devez savoir

in

Le temple Ramappa a conféré le label de site du patrimoine mondial, a annoncé dimanche le ministère de la Culture.

Le temple Ramappa de Telangana, une merveille d’ingénierie du XIIIe siècle et un lieu de culte, a obtenu le label de ville du patrimoine mondial de l’UNESCO, a annoncé dimanche le ministère de la Culture. Le temple porte le nom de son architecte, Ramappa. Le gouvernement a proposé le site comme sa seule candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO cette année.

Le ministre de la Culture de l’Union, G Kishan Reddy, dans un tweet donnant cette nouvelle, a exprimé sa gratitude au Premier ministre pour ses conseils. Qualifiant l’emblématique temple Ramappa de vitrine de “l’artisanat exceptionnel de la dynastie Kakatiya”, le Premier ministre Modi a demandé à ses compatriotes de visiter le lieu d’importance historique et d’avoir “une expérience directe de sa grandeur”.

Plusieurs autres dirigeants comme le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar, le ministre des Finances Nirmala Sitaramanan, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah ont exprimé leur joie pour l’accomplissement de l’Inde. Le temple Ramappa est situé dans le district de Mulugu à Telangana, avec Warangal comme ville la plus proche.

En raison de la situation du Covid-19, cette année, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO n’a pas pu tenir sa réunion annuelle et les candidatures pour 2020 et celles pour 2021 ont été discutées lors de réunions virtuelles. Une discussion sur le temple de Ramappa et sur sa qualification pour la liste des sites du patrimoine mondial a eu lieu aujourd’hui. Plus de 21 membres du Centre du patrimoine mondial, avec la Chine comme titulaire de la chaire, ont choisi le temple Telangana.

Architecture du temple de Ramppa

Le temple Rudreswara a été construit en 1213 après JC lorsque Recharla Rudra de la dynastie Kakatiya était l’empire de cet endroit. Il était un général de Ganapati deva, le descendant de Kakatiya. La divinité qui préside le temple est celle de Ramalimgeswara Swamy. Son sculpteur Ramappa a exécuté les travaux du temple pendant quatre décennies. Le temple est une exposition de la culture des Kakatiyas avec sa décoration distincte et la technologie utilisée pour la construction du lieu. Il témoigne du génie créatif de Kakatiya.

Le temple se dresse sur une plate-forme de six pieds de haut avec des murs en forme d’étoile. Ses murs, ses plafonds et ses piliers sont ornés de sculptures complexes qui témoignent du savoir-faire unique des sculpteurs Kakatiya.

Une déclaration du ministère de la Culture a déclaré que le style distinct de ses portes, unique à l’endroit où il appartient, établit que le sculpteur avait des proportions esthétiques très évoluées dans le sud de l’Inde. Les marchands et les voyageurs européens ont été fascinés par sa beauté et l’un de ces voyageurs l’a qualifié d’« étoile la plus brillante de la galaxie des temples médiévaux du Deccan ».

Comment se rendre au temple Ramappa et que voir aux alentours ?

L’aéroport le plus proche de Warangal est l’aéroport international Rajiv Gandhi d’Hyderabad. Il est à 160 km de la ville. Warangal est un nœud ferroviaire important sur la route Hyderabad-New Delhi et Chennai-Kolkata. Il existe également des bus de luxe longue distance depuis Hyderabad, Bengaluru, Tirupati, Chennai, Hubli, Anantapur et Belgaum.

Il faut prendre des bus interconnectés pour rejoindre le temple Ramappa depuis Warangal. Vous pouvez monter à bord d’un bus pour Mulug d’où vous pouvez prendre un bus pour Palampet. Le bus vous déposera à l’entrée du temple.

Après avoir visité le temple Ramappa, vous pouvez également visiter le fort Warangal, le temple Bhadrakali, le jardin musical Kakatiya, le temple Padmakshi et le jardin Kakatiya Rock à proximité

