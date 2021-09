Le temple satanique déclare que la loi anti-avortement du Texas viole leur liberté religieuse

in

Le temple satanique de Salem, dans le Massachusetts, se bat contre le Texas Heartbeat Bill qui interdit tous les avortements après six semaines et dépend des chasseurs de primes vigilants pour traquer les femmes enceintes et quiconque les aide à mettre fin à une grossesse.

Mercredi, l’organisation non théiste de justice sociale pro-droits civiques a envoyé une lettre à la Food and Drug Administration des États-Unis « pour demander que TST puisse accéder aux abortifs sans être soumis aux réglementations de l’agence. Normalement, l’accès au Misoprostol (un abortif du premier trimestre) nécessite une ordonnance, et la Mifépristone (le deuxième médicament du régime d’avortement médicamenteux) ne peut être obtenu que par l’intermédiaire d’un prescripteur agréé et ne peut être délivré que conformément à des directives spécifiques. Cependant, TST a demandé que nous puissions fournir directement ces abortifs aux satanistes qui souhaitent subir un avortement dans un contexte religieux », selon son site Internet.

« La loi sur la restauration de la liberté religieuse (RFRA) a été initiée et promulguée pour garantir aux Amérindiens un accès illimité au peyotl pour leurs rituels religieux. Conformément à cet objectif, TST souhaite un accès sans entrave aux abortifs pour son usage religieux. Étant donné que le peyotl est un médicament de l’annexe I sans usage médical accepté, la demande d’accès aux médicaments sur ordonnance de TST est encore plus raisonnable en vertu de la loi fédérale », a déclaré le groupe.

Son fondateur, Lucien Greaves, a tweeté que « le Temple satanique exige que la FDA accorde un accès sans entrave aux abortifs (médicaments abortifs) pour son usage religieux. … Parce que nous avons au moins toujours notre liberté religieuse.

« Les lois sur l’avortement au Texas violent nos droits religieux et TST a engagé une action en justice. Si les juges de TX respectent la Constitution et les précédents juridiques, alors ceux qui partagent nos convictions profondes seront exemptés des efforts inappropriés de l’État pour restreindre l’accès aux services d’avortement », a ajouté l’organisation.

Greaves a également fustigé l’État du Texas et l’hypocrisie des politiciens républicains qui ont imposé leurs croyances religieuses personnelles et draconiennes à une population non consentante.

«Je suis sûr que le procureur général du Texas, Ken Paxton – qui passe une grande partie de son temps à rédiger des communiqués de presse sur les problèmes de liberté religieuse dans d’autres États – sera fier de voir que les lois robustes du Texas sur la liberté religieuse, qu’il défend avec tant de véhémence, empêcheront les futurs rituels d’avortement d’être interrompus par des restrictions gouvernementales superflues destinées uniquement à faire honte et à harceler ceux qui cherchent à avorter », a déclaré vendredi Greaves dans un communiqué envoyé par courrier électronique au San Antonio Current. > “La bataille pour le droit à l’avortement est en grande partie une bataille de points de vue religieux concurrents, et notre point de vue selon lequel le fœtus non viable fait partie de l’hôte fécondé est heureusement protégé par les lois sur la liberté religieuse.”