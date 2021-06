Le ‘tempo’ contre Tenerife sera la clé pour aller en finale

10/06/2021 à 22:50 CEST

Fatigué avant son huitième match en moins de deux semaines après avoir dû épuiser les deux premières séries des play-offs pour le titre Endesa League, FC Barcelona reviendra pour jouer un match à pile ou face comme cela s’est produit la semaine dernière en quarts de finale contre Penya.

Et c’est comme cela s’est passé à domicile contre le vert et le noir, les Catalans n’ont pas été à la hauteur non plus mercredi lors du deuxième match de demi-finale en piste à Lenovo Tenerife (80-68) et a vu s’évaporer sa première option pour aller en finale.

Ces deux défaites à domicile vont motiver que L’équipe de Sarunas Jasikevicius pas de repos entre les rencontres, aspect qui pourrait être déterminant face à une hypothétique finale. Avec le premier match dimanche, le Real Madrid et le Valencia Basket règlent leur troisième et dernière rencontre ce jeudi.

Pas de réseau

Après son arrivée à Barcelone « sur un vol régulier & rdquor; comme souligné Txus Vidorreta A l’issue du deuxième match avec sa sournoiserie habituelle, Lenovo Tenerife se rend au Palau aujourd’hui à 22 heures sans rien à perdre et avec toute l’ambition du monde dans le troisième et dernier match des « demi-finales ».

Vidorreta a pris un bain de foule mercredi

Et est-ce toute cette pression tombera sur une équipe du Barça forcé au moins de jouer la finale pour éviter que la première année du ‘Projet Saras’ soit clôturée avec seulement une Coupe du Roi… la même chose que Svetislav Pesic a remportée deux fois au cours de sa première année et demie sur le banc après avoir fourni en Février 2018 à Sito Alonso.

Marcelinho, Mirotique…

Le deuxième match était une exhibition de l’ex-azulgrana Marcelinho Huertas, qui à 38 ans s’est montré profitant des problèmes du Barça en position de base (Calathes ‘touché’, Westermann presque nul et Bolmaro trop jeune pour tout porter).

Le Brésilien est entré dans l’histoire avec 26 points et 11 passes décisives, la plupart au « géant » Giorgi Shermadini pour régner sous les cerceaux avec 21 points et 10 rebonds. Par conséquent, l’amélioration défensive et le contrôle du ‘tempo’ du jeu seront essentiels pour éviter une hécatombe ce soir.

Jasikevicius ne veut plus de concessions

Un autre problème préoccupant est celui de Nikola Mirotic, qui est revenu à ses anciennes habitudes à La Laguna avec une mauvaise performance et 0/6 sur des coups de deux. Celui de Podgorica a marqué 10 points, pris neuf rebonds et toujours essayé… mais il doit donner beaucoup plus et se concentrer uniquement sur la Ligue maintenant qu’il a annoncé qu’il n’irait pas aux Jeux avec l’Espagne.

Mille entrées

Le FC Barcelone restera ouvert Jusqu’à 10 heures du matin vient la date limite pour les membres de demander l’un des 1 000 sièges qui sera disponible pour assister à l’affrontement décisif d’aujourd’hui en quarts de finale contre Lenovo Tenerife.

Soulignant l’énorme importance que les Palaos ont eu mercredi dans la victoire de futsal contre le Movistar Inter, le club insiste sur la nécessité de couvrir au maximum les capacités autorisées par les autorités sanitaires. Si les demandes dépassent les billets disponibles, une tombola sera organisée pour les attribuer.