Le temps change brusquement dans toute la péninsule

21/11/2021 à 19:56 CET

.

L’influence à partir de lundi d’une dépression isolée à des niveaux élevés (DANA) provoquera des changements drastiques toute la semaine, sera enregistrée chutes de neige à des altitudes relativement basses dans de vastes zones de la péninsule, des précipitations intenses et persistantes dans le quadrant nord-est de la péninsule et des pluies dans les îles Baléares et la Communauté valencienne, selon l’Agence météorologique d’État (Aemet).

Selon les prévisions de l’Aemet, l’Aragon sera demain en orange d’avertissement pour les chutes de neige et en jaune ils seront Asturies, Cantabrie, Castille-et-León, Castille-La Manche, Catalogne et Communauté de Madrid. Par les pluies ou tempêtes Les îles Baléares et la Communauté Valencienne seront averties.

L’Aemet a prévenu ce dimanche dans un communiqué que le DANA qui entrera lundi à partir de hautes latitudes dans le nord de la péninsule il évoluera dans les jours suivants en une tempête froide qui affectera la péninsule et les îles Baléares, et à des niveaux bas il y aura l’entrée d’air très froid d’origine polaire, ce qui provoquera une forte baisse dans les thermomètres.

Lundi, le niveau de neige baissera d’environ 800-1000 mètres dans la moitié nord, affectant les chutes de neige en particulier dans la chaîne de montagnes cantabrique, où des épaisseurs d’environ 10 centimètres peuvent être atteintes. Des chutes de neige moins abondantes se produiront dans le Système Central et Système Ibérique, avec la probabilité de dépasser 5 centimètres. Les chutes de neige pourraient également affecter les zones plus basses du sud Castille et Leon et au nord-est de Castilla La Mancha et, ponctuellement, de la Communauté de Madrid.

La baisse des températures se produira principalement dans la moitié nord de la péninsule, où il sera perceptible dans de vastes zones.

Mardi sera le jour le plus « chaud » de l’épisode météorologique, lorsqu’un déplacement vers le sud-est est attendu dans les zones où les chutes de neige seront plus intenses, avec des accumulations plus importantes dans le système ibérique, en particulier dans les zones orientales de Castilla-La Mancha , Teruel, à l’ouest de Saragosse, Soria et La Rioja, ainsi que dans les Pyrénées centrales.

Ils seront également enregistrés dans le Chaîne de montagnes cantabrique et système central, où les plus fortes intensités se déplaceront vers l’est de la zone et où il est probable que 20 cm d’épaisseur seront dépassés au cours de cette journée dans le système ibérique, ainsi que dans les zones d’altitude des Pyrénées centrales.

Ce jour-là, en outre, des précipitations intenses et persistantes sont attendues dans le Vallée de l’Èbre et Catalogne orientale, qui s’accompagnera d’un orage. La baisse des températures qui a débuté lundi, s’étendra au reste de la Péninsule mardi.

Mercredi, bien qu’avec une plus grande incertitude, Des chutes de neige seront probables dans les mêmes zones, mais de manière moins intense.

En milieu de semaine, les femmes devraient températures commencer à monter dans de vastes zones. Jeudi, la tempête devrait reculer vers l’est et qu’il soit remplacé par un autre venant également du nord, afin que le temps hivernal soit maintenu au moins jusqu’à la fin de la semaine, selon l’Aemet.