Le temps chaud frappe la Grande-Bretagne! Plages bondées à travers le Royaume-Uni dans la canicule de 32 ° C – photos | Royaume-Uni | Nouvelles

Comme beaucoup à travers le pays se prélassent sous un soleil de près de 32 ° C (89 ° F), les photos ont montré des destinations populaires telles que la plage de Brighton pleine à craquer. Avant le «Jour de la liberté» demain, les Britanniques sont descendus sur la plage dans ce qui, selon les prévisionnistes, pourrait être le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent. Sur d’autres images, on pouvait voir des adorateurs du soleil peupler les plages de Bournemouth dimanche après-midi.

On pense que Bournemouth pourrait atteindre 30C (86F) aujourd’hui tandis que d’autres parties du sud de l’Angleterre pourraient même voir 33C (91,4F), a rapporté le Met Office.

Comme beaucoup se précipitent pour profiter du soleil d’été, d’autres plages de Weymouth, Scarborough et Cleethorpes ont été bondées de Britanniques.

Alors que le temps le plus chaud est attendu dans le sud, les photos montraient également des amateurs de soleil heureux profitant du soleil à Manchester.

Avec Manchester enregistrant 29C aujourd’hui, des clichés ont montré des habitants du Nord heureux profitant d’un plongeon rapide dans les quais de Salford pour échapper à la chaleur torride.

Profitant d’une expérience plus sereine, des Britanniques ont également été vus en train de descendre la rivière Cam à Cambridge cet après-midi.

Alors que les températures caniculaires devraient atteindre un pic aujourd’hui, les prévisionnistes prévoient une période de temps chaud prolongé.

Tom Morgan, météorologue au Met Office, a identifié les températures les plus élevées aujourd’hui dans certaines parties du sud-est du Pays de Galles, à Bristol et dans les Midlands.

Il a déclaré: “Les températures devraient encore augmenter dimanche, atteignant des sommets de 33 ° C dans le sud du Royaume-Uni.

JUST IN : Brexit LIVE : Agissez maintenant Boris ! Brexiteer expose le plan de l’UE à « endommager » le Royaume-Uni

“Plus frais et plus nuageux dans le nord et l’ouest de l’Écosse avec un peu de pluie et de bruine.

“Une nuit chaude, surtout dans le sud.

“Ciel clair pour beaucoup, mais nuages ​​bas et peut-être un peu de bruine affectant certaines parties du nord et de l’est.”

Samedi, Ballywatticock en Irlande du Nord a connu la température la plus élevée de l’année.

Selon les rapports, la région a vu le mercure monter à 31,2 °C, dépassant un précédent record local de 30 °C en 1976 et 1983.