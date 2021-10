Le temps de l’injustice envers les habitants de Jammu est révolu ; personne ne pourra perturber l’ère du développement : Amit Shah

Shah a également affirmé que si les jeunes rejoignaient le développement du Jammu-et-Cachemire, les terroristes échoueraient dans leur sinistre dessein.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui était à Jammu aujourd’hui le deuxième jour de sa visite au Jammu-et-Cachemire, a déclaré que le temps de l’injustice envers le peuple de Jammu est révolu et que personne ne peut perturber l’ère du développement dans le territoire de l’Union. Il a également déclaré que davantage d’investissements viendraient dans la région avant 2022.

S’adressant à un rassemblement public, Shah a déclaré: «Je suis venu à Jammu aujourd’hui pour dire que le temps de l’injustice envers les habitants de Jammu est révolu, maintenant personne ne peut vous faire d’injustice. Certains essaient de perturber l’ère du développement ici, mais je tiens à vous assurer que personne ne pourra perturber l’ère du développement. » Il a déclaré que le Cachemire et le Jammu se développeraient désormais ensemble.

Amit Shah a déclaré que Rs 12 000 crore d’investissement étaient déjà arrivés sur le territoire de l’Union et que le gouvernement vise un total de Rs 51 000 crore d’ici la fin de 2022. Shah est en visite de trois jours au Jammu-et-Cachemire, sa première après la Center a révoqué le statut spécial de l’ancien État et l’a divisé en territoires de l’Union le 5 août 2019.

« Lorsque nous avons introduit la nouvelle politique industrielle, 3 familles qui vous exploitaient se moquaient de qui viendrait ici. Mais en raison de l’exploit de PM Modi, l’investissement de Rs 12 000 crore est venu jusqu’à présent. Je veux vous dire que l’investissement de Rs 51 000 crore viendra avant 2022… donnant des milliers d’emplois aux jeunes », a déclaré Amit Shah.

Shah a également affirmé que si les jeunes rejoignaient le développement du Jammu-et-Cachemire, les terroristes échoueraient dans leur sinistre dessein. S’adressant aux fêtes régionales, Shah a déclaré que les membres de trois familles me demandaient ce que je donnerais à l’UT. « Je suis venu avec un compte rendu de ce que je vais donner. Mais pendant 70 ans, ces trois familles ont régné au Jammu-et-Cachemire, elles devraient revenir avec un compte rendu de ce qu’elles ont donné à la région », a déclaré Shah.

En réponse à la situation sécuritaire qui prévaut, Amit Shah a déclaré : « Certaines personnes soulèvent des questions sur la sécurité. Entre 2004-14, 2081 personnes ont perdu la vie au Jammu-et-Cachemire. 208 personnes sont tuées chaque année. De 2014 à septembre 2021, 239 personnes ont perdu la vie. Nous ne sommes pas satisfaits car nous voulons créer une situation où personne ne perd la vie et où le terrorisme cesse complètement », a déclaré le ministre de l’Intérieur.

#REGARDER | Jammu : HM Amit Shah dit : « … Personne ne peut arrêter l’ère de développement qui a commencé dans J&K. C’est le pays des temples, de Mata Vaishno Devi, de Prem Nath Dogra, le pays du sacrifice de Syama Prasad Mukherjee. Nous avons gagné ‘ ne laissez pas les gens de perturber la paix à J&K, réussir » pic.twitter.com/b5GcakuRPe – ANI (@ANI) 24 octobre 2021

Il a dit que lorsque les gens de Jammu vont à Delhi, ils emmenaient leurs enfants faire un tour dans le métro, mais bientôt Metro viendra également à Jammu. «Quand les habitants de Jammu allaient à Delhi, ils emmenaient leurs enfants dans le métro, après deux ans, les enfants n’ont pas besoin d’être emmenés à Delhi pour s’asseoir dans le métro. Metro viendra à Jammu, Metro est sur le point de commencer à Jammu et Srinagar », a déclaré Shah.

