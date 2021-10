Le temps de Matteo Guendouzi sous Mikel Arteta s’est terminé après que le milieu de terrain d’Arsenal a attrapé Neal Maupay à la gorge et s’est « vanté de ses salaires » alors que l’attaquant de Brighton a déclaré qu’il « avait besoin d’apprendre l’humilité »

in

Brighton a publié un tweet plutôt épicé avant leur affrontement GameDay à domicile contre Arsenal.

Dans la perspective du match de Premier League de samedi soir, qui est en direct sur talkSPORT, Brighton a publié une image de Neal Maupay en train de pleurer…

Maupay a fait la fête en pleurant lors d’un match contre Manchester United la saison dernière

Mais cela va sans aucun doute pimenter les choses avant leur affrontement contre Arsenal

Cela promet d’être un affrontement compétitif avec les deux parties en bonne forme. Brighton et Arsenal ont aussi une histoire.

Un affrontement en Premier League entre eux en juin 2020 s’est transformé en une affaire de mauvaise humeur avec la star des Seagulls Maupay au cœur de tout le drame.

Le défi tardif de Maupay en première mi-temps a forcé le gardien d’Arsenal Bernd Leno à quitter le terrain – la blessure gardant l’Allemand à l’écart pendant plus de deux mois.

Pour frotter le sel dans les blessures des Gunners, Brighton a perdu 2-1 grâce à deux frappes tardives… le vainqueur venant de la botte gauche de Maupay.

Maupay a laissé Leno dans un tas

Leno n’était pas content de Maupay et a clairement fait part de ses sentiments à l’attaquant de Brighton alors qu’il était allongé sur une civière.

Arsenal n’a pas eu le temps de revenir dans le match, mais il a eu le temps de faire connaître ses sentiments envers le vainqueur du match.

Alors que l’arbitre Martin Atkinson a sifflé, Matteo Guendouzi a attrapé Maupay à la gorge avant de le forcer au sol.

Shkodran Mustafi et Sead Kolasinac ont également eu des mots forts pour Maupay alors qu’une mêlée sur le terrain s’ensuivait.

Guendouzi est retourné à Maupay et se serait vanté d’avoir des salaires plus élevés que son compatriote français. Il est apparu plus tard que Guendouzi avait un contrat de 40 000 £ par semaine, tandis que Maupay gagnait 50 000 £ par semaine…

Maupay a marqué à la cinquième minute du temps d’arrêt pour donner la victoire à Brighton

Les joueurs d’Arsenal n’ont pas pu retenir leur colère plus longtemps et Guendouzi était le premier à Maupay

Guendouzi n’a plus joué de match de compétition pour Arsenal depuis et il semble qu’il n’y ait aucun moyen de revenir en arrière pour lui

S’exprimant après le match, Maupay a déclaré: “Certains de leurs joueurs doivent apprendre ce qu’est l’humilité, en particulier l’un d’entre eux.

«Je veux dire qu’il parlait tout le match, mais disait de très mauvaises choses. Je ne veux pas dire ce qu’il a dit parce que je pourrais avoir des ennuis. C’était en français, parce qu’il est français.

« Donc, quand j’ai marqué, j’avais juste besoin de dire : « écoutez, c’est ce qui arrive quand vous parlez trop sur le terrain ».

“Ils ont obtenu ce qu’ils méritaient.”

Maupay sera désespéré de marquer à nouveau contre Arsenal

Maupay n’était pas une partie innocente dans cet épisode, mais Guendouzi a ensuite fait les frais des critiques, Ally McCoist de talkSPORT qualifiant ses actions d'”embarrassantes”.

Guendouzi n’a plus joué pour Arsenal depuis, ayant passé la saison dernière en prêt au Hertha Berlin. Il est désormais prêté à Marseille.

Il est entendu que Mikel Arteta souhaite faire sortir le joueur de 22 ans du club, de sorte que ce tristement célèbre affrontement restera à jamais dans les mémoires comme le jour où la carrière de Guendouzi à Arsenal a pris fin.

Écoutez le commentaire complet de Brighton vs Arsenal en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 17h30

