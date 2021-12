Le temps de réponse immunitaire du jab de rappel de Covid s’est avéré BEAUCOUP plus rapide que prévu | Sciences | Des nouvelles

Cela survient alors que les inquiétudes se sont accrues au sujet de la nouvelle souche, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud. Hier, le Royaume-Uni a enregistré 88 376 cas supplémentaires de COVID-19, un record qui aurait été atteint grâce à un pic d’Omicron. Mais il a également enregistré un record en une journée de 750 000 rappels donnés aux Britanniques, à la suite des appels du Premier ministre Boris Johnson et du médecin-chef Chris Whitty.

Et il y a encore plus de raisons d’aller réserver votre vaccin maintenant, car les experts constatent qu’il peut déclencher une réponse immunitaire en quelques jours, et non en quelques semaines.

Gary McLean, professeur d’immunologie moléculaire à l’Université métropolitaine de Londres, a déclaré : « L’immunité générée après une injection de rappel augmentera beaucoup plus rapidement que la première réponse immunitaire. »

Les effets pourraient commencer à agir en aussi peu que deux jours.

C’est parce que les cellules mémoire cruciales activées après la première dose seront toujours présentes dans le corps.

Le professeur McLean a déclaré qu’ils « ne nécessitent donc pas la phase d’activation et d’instruction de deux semaines par laquelle ils passent initialement ».

Ces cellules mémoire – T et B – sont responsables de la chasse aux cellules infectées et de la production d’anticorps qui empêchent le virus d’entrer en premier lieu.

Leur présence ininterrompue dans le corps signifie que le système immunitaire est déjà prêt à revenir en action.

Le professeur McLean a ajouté: « Cela peut ensuite se traduire par des niveaux d’anticorps amplifiés et d’autres augmentations des cellules T inactives dans les jours suivant le rappel.

« Il est probable que l’activité immunitaire maximale soit atteinte sept jours après le rappel. »

Le professeur Charles Bangham, immunologiste et codirecteur de l’Institute of Infection de l’Imperial College de Londres, est d’accord.

Il a déclaré qu’un vaccin de rappel peut voir les cellules T et les anticorps réagir dans les « deux à trois jours ».

Les experts pensent que les boosters sont efficaces à 70% contre l’infection à Omicron – et encore plus pour prévenir les hospitalisations et les décès.

Mais maintenant, le Royaume-Uni est dans une course contre le virus.

Doublement tous les deux jours, Omicron a entraîné une augmentation soudaine des affaires nationales.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’il y ait plus d’un million d’infections par jour d’ici la fin du mois.

Il est désormais vital pour les Britanniques d’obtenir leur troisième jab.

Le nombre de cas de coronavirus au Royaume-Uni a augmenté de 105 595 ou 31,4% au cours des sept derniers jours, par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres du gouvernement.

Le nombre de décès quotidiens signalés a diminué de 6 % au cours des sept derniers jours, par rapport à la semaine précédente.

Il convient de rappeler qu’il faut du temps pour que les hospitalisations et les décès apparaissent dans les chiffres quotidiens une fois que les cas ont commencé à augmenter.

Et cela ne fait que quelques semaines que les premiers cas d’Omicron ont été identifiés au Royaume-Uni.

Il est probable que nous continuerons à voir des records battus.