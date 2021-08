Le temps du prince Harry est «limité» alors que le prince George monte pour nuire à la pertinence de Duke «Il le sait» | Royale | Nouvelles

Le journaliste et commentateur royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à US Weekly qu’il pensait que le prince Harry était conscient que le prince George en pleine maturité deviendrait “plus intéressant” à mesure qu’il vieillirait, car les médias du monde choisiraient de se concentrer sur le futur roi. M. Sacerdoti a franchement admis que l’importance du prince Harry diminue à mesure que Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont d’enfants en raison de la succession et de l’importance. En conséquence, M. Sacerdoti dit que Harry en est conscient et cherche à “utiliser son temps à bon escient” en s’impliquant dans autant de projets commerciaux et philanthropiques que possible.

S’adressant à Mollie Mulshine de US Weekly, on a demandé à M. Sacerdoti quelle était la réaction britannique aux projets et aux mémoires à venir du prince Harry.

Il a expliqué: “Je pense que la plupart des gens au Royaume-Uni s’ennuient assez du prince Harry et de Meghan, je pense qu’ils le savent aussi.

“Je ne suis pas sûr qu’ils visent vraiment le marché britannique dans leurs actions pour les accords commerciaux qu’ils concluent.

“Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’intérêt pour eux, il y a un intérêt énorme pour tout ce qui concerne la famille royale.

“Il aurait dit à un journaliste ici, je pense que c’est dans le Times qu’il savait que les gens finiraient par cesser de s’intéresser à lui quand Prince George grandira.

“Et je pense qu’il faisait alors référence à l’idée que les jeunes Royals sont bons pour les gros titres des tabloïds et il en fait certainement beaucoup lui-même.

“Mais à mesure qu’ils vieillissent, ils deviennent les membres les moins intéressants de la famille royale et même constitutionnellement, ils glissent le long de cette ligne de succession.

“Harry ne va pas se rapprocher du trône.

“Heart of Invictus” commencera à tourner au Royaume-Uni plus tard cette année alors que les Jeux Invictus devraient revenir au début de 2022.

La série animée de Meghan intitulée “Pearl” suivra une jeune fille alors qu’elle explore l’histoire des femmes influentes.

L’expert royal Angela Levin a qualifié le couple de “tantes de l’agonie mondiale” à la suite d’une déclaration du couple sur le chaos qui se déroule en Afghanistan.

S’adressant à GB News mercredi, Mme Levin a déclaré: «Je pense que le couple a changé d’essayer d’avoir une famille royale réveillée alternative à l’autre bout du monde.

« Pour être en fait des tantes à l’agonie mondiale avec un oncle à la traîne !

“Ils sont en quelque sorte ridicules, n’est-ce pas.”