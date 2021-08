Le temps est écoulé pour Tina Tchen ⋆ .

Tina Tchen a démissionné de son poste de présidente et chef de la direction de Time’s Up, une organisation dont la mission, prétendument, est de protéger les femmes contre le harcèlement. La démission de Tchen fait suite à celle de Roberta Kaplan, qui a cofondé Time’s Up avec Tchen et lui a succédé à la tête.

Kaplan a démissionné après qu’il a été révélé qu’elle avait contribué aux efforts d’Andrew Cuomo pour salir Lindsey Boylan, l’une des femmes qui accusaient le gouverneur de l’époque de harcèlement sexuel. Tchen a pris la place de Kaplan.

Comme je l’ai noté à l’époque, cependant, Tchen a également participé à l’effort de discréditer Boylan. Elle et Kaplan ont tous deux examiné une lettre au New York Times que l’équipe de Cuomo a rédigée à la suite de cet effort. La lettre attaquait Boylan. Kaplan et Tchen ont dit que la lettre serait bien avec un peu de peaufinage.

Tchen a néanmoins essayé de s’y accrocher. Cependant, l’optique d’avoir à la tête d’une organisation censée protéger les femmes du harcèlement sexuel, plutôt que de protéger les grands prédateurs démocrates des victimes de harcèlement sexuel, était trop difficile à accepter.

Dans sa déclaration de démission, Tchen a déclaré :

Je suis d’autant plus conscient que ma position à la tête de TIME’S UP est devenue un point focal douloureux et conflictuel. Ces mêmes femmes et autres militantes qui devraient travailler ensemble pour lutter pour le changement se battent plutôt les unes contre les autres de manière préjudiciable.

Autrement dit, Tchen a démissionné car sa présence divise. Il n’y a aucune reconnaissance ici qu’elle a fait quelque chose de mal.

Lors d’une table ronde le jour de sa démission, Tchen a « dit :

Nous voyons clairement comment nous pouvons être utilisés comme couverture. Et soyons clairs – ce qui s’est passé, je crois, avec l’administration Cuomo, c’est que nous avons été utilisés comme couverture d’une manière que je ne comprenais pas jusqu’au rapport de l’AG. C’est un problème, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Notre mouvement ne peut pas être utilisé comme couverture pour les gens qui essaient de s’en prendre aux survivants ou à d’autres.

Ainsi, Tchen plaide l’ignorance.

Mais ce plaidoyer n’a aucun sens. La lettre qu’elle et Kaplan ont essentiellement signée était une tentative évidente d’aider Cuomo à détourner l’accusation de harcèlement sexuel d’une victime en l’attaquant. Tchen et Kaplan n’auraient pas pu le voir autrement. Et ni l’un ni l’autre n’avait de base, autre que l’avis de Cuomo, pour croire que l’accusation portée contre lui manquait de base de bonne foi ou était mal motivée.

L’idée que Tchen ait réalisé ce qui se passait ici seulement après avoir lu le rapport du New York AG est risible. Gardez à l’esprit que Tchen est un agent politique de longue date et de grande envergure.

Elle était l’une des principales collectes de fonds de Barack Obama. Au cours des deux premières années de la présidence Obama, Tchen était le directeur du Bureau de l’engagement public de la Maison Blanche. Après cela, elle a été assistante de Barack Obama et chef de cabinet de Michelle Obama.

Avant de rejoindre l’équipe Obama, Tchen était avocat d’entreprise pour un grand cabinet d’avocats de Chicago.

Tina Tchen n’est dupe de personne. Elle savait ce qu’elle faisait quand elle s’est battue pour Andrew Cuomo et contre sa victime. Elle se rangeait du côté d’un démocrate clé contre une femme avec une plainte plausible de harcèlement sexuel.

Elle l’a fait parce qu’elle est d’abord démocrate et féministe ensuite.

La seule question intéressante est de savoir si, avec Kaplan et Tchen partis, Time’s Up deviendra d’abord féministe et démocrate ensuite. Il est désormais mieux placé pour prétendre l’être. Reste à savoir s’il se comportera ainsi la prochaine fois qu’un démocrate de haut niveau sera confronté à des allégations de harcèlement sexuel.