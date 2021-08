Le temps est venu pour le petit-fils de Muhammad Ali

Personne ne conteste que la boxe est dure, très dure. À Nico Ali Walsh Être à la hauteur du nom de votre grand-père pourrait être encore plus difficile. Après tout, il était le plus grand. “C’est juste mon grand-père et c’est aussi simple que cela”, a déclaré Ali Walsh. “Donc c’est difficile pour moi de voir ça comme autre chose.” Le grand-père, si vous ne l’avez pas encore découvert, est Muhammad Ali. Et le petit-fils s’apprête à se lancer dans un voyage à la limite de l’impossible : se faire un nom sur le ring tout en portant le nom de son grand-père légendaire.

Le joueur de 21 ans se bat pour la première fois en tant que professionnel samedi soir dans un combat de poids moyen en quatre rounds prévu à Oklahoma. Il le fera à la télévision nationale non pas à cause de quelque chose qu’il a fait en boxe, mais parce qu’il est issu de la grandeur. Et il fera face Bob arum, qui a promu Ali dans certains de ses plus grands combats et fait maintenant la promotion de son petit-fils.

Arum est honnête quant au potentiel de Ali Walsh, mais il nie l’idée que le combat soit probablement plus un gadget que le début d’une longue carrière. « C’est le petit-fils d’Ali et qui sait ce qu’il y a dans son ADN. Vous ne pouvez pas complètement exclure la génétique. »

Ali Walsh lui-même comprend qu’il a une chance à cause de son nom. Mais l’étudiant s’est battu en amateur et pense qu’il a les compétences pour être un grand combattant. Et même s’il n’a pas le charisme grandiloquent de son grand-père, c’est un jeune homme séduisant à part entière.

“Tout le monde parle de pression, mais chaque profession a sa propre pression”, explique Ali Walsh. «Le mien peut sembler un peu plus significatif pour les autres, mais tous les boxeurs ressentent la pression de combattre quelqu’un, de se battre pour leur vie, en gros. Et c’est comme ça que je le vois.”

Grandir dans Las Vegas, Ali Walsh et sa famille se rendaient régulièrement dans la région de Phénix rendre visite à son grand-père. Ali Walsh a déclaré que les deux avaient formé un lien, alors même qu’Ali avait du mal à communiquer au cours de ses dernières années avant sa mort en 2016. Une fois, a-t-il raconté, ils étaient ensemble dans une voiture et Ali Walsh s’intéressait à la boxe, se demandant s’il devait continuer avec son passe-temps. Il a dit qu’il avait demandé à Ali de lui serrer la main s’il pensait qu’il devait continuer. “Je tenais toujours sa main, alors certains jours je lui prenais la main et je lui disais de la serrer si tu veux que je t’apporte de l’eau ou que je fasse autre chose pour toi”, a-t-il déclaré.

Nico Ali Walsh montre le tatouage avec l’image de son grand-père, Muhammad Ali

Wade Vandervort / AP

« Certains jours, je ne pouvais pas parler, alors je serrais ma main. Et j’étais dans la boxe. Je pensais arrêter. J’étais comme, dans quoi me suis-je embarqué ? Mais ça m’a poussé en avant. Et je me souviens encore de ce moment à ce jour.”

Une grande partie de la famille d’Ali Walsh sera présente à Tulsa pour ses débuts, qui seront télévisés sur l’undercard de Meilleur classement sur ESPN. Cela inclut sa mère, Racheda, et sa grand-mère, qui était Belinda boyd quand elle a épousé Ali à l’âge de 17 ans.

“Toute ma famille est très solidaire. Parfois, c’était difficile pour ma mère de me voir rentrer à la maison avec un œil au beurre noir ou un nez en sang, comme cela arriverait à n’importe quelle mère. Mais elle est très solidaire”, explique Ali Walsh, qui assure avoir vu la plupart des combats de son grand-père sur cassettes.

“Il a fait des choses de manière conventionnelle, comme baisser les mains et faire d’autres choses qu’ils n’enseignent pas dans une salle de boxe. Mon style est … je ne dirais pas agressif, mais certainement pas passif. Cela devrait être excitant pour les gens à regarder.”

Pour Arum, 89 ans, ce sera un voyage dans le temps. Il était le promoteur quand Ali s’est battu contre George Chuvalo en 1966, un combat qui a commencé sa légendaire carrière de boxeur.