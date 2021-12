Le temps est venu pour Wear OS de briller, Google a fait quelque chose de bien avec Samsung

La meilleure décision prise par Google a été de s’associer à Samsung sur Wear OS, une décision indispensable pour le système d’exploitation dont beaucoup de gens se sont plaints, selon les experts. Cependant, ils ont des idées mitigées sur les raisons pour lesquelles Samsung a enregistré ses expéditions trimestrielles les plus élevées de montres intelligentes, selon un rapport récent.

Publié le 22 novembre, Counterpoint Research note dans son rapport que Samsung a atteint ses expéditions trimestrielles les plus élevées avec le lancement de la série Galaxy Watch, « réduisant l’écart avec Apple ».

« Avec la décision de Samsung d’utiliser Wear OS, la part du système d’exploitation sur le marché des montres intelligentes est passée à 17% au troisième trimestre 2021, contre 4% au deuxième trimestre 2021 », indique le rapport.

Source : Recherche de contrepoint

Les expéditions mondiales globales de montres connectées au troisième trimestre de cette année ont augmenté de 16% par rapport à la même période il y a un an. Le rapport note que la part de marché de Wear OS est passée à 17,3 % au troisième trimestre 2021, contre 3,2 % à la même période il y a un an.

L’analyste principal de Counterpoint, Sujeong Lim, déclare dans le rapport que Samsung a mieux performé que prévu et que les livraisons de la série Watch 4 ont été beaucoup plus élevées que prévu.

Google a conservé une part dominante sur le marché des smartphones avec le système d’exploitation Android, mais n’a jusqu’à présent pas fait grand-chose sur le marché des wearables. En effet, Google contrôlait les OEM de smartwatch de personnaliser l’interface utilisateur, et ils ne l’ont pas choisi en raison de son efficacité énergétique inférieure et de son temps de réponse lent. Cependant, le partenariat avec Samsung à partir de cette année a permis à Google d’étendre sa présence sur le marché des systèmes d’exploitation portables et semble prêt à se transformer en une plate-forme portable plus ouverte à partir de maintenant. — Sujeong Lim, analyste principal de Counterpoint

Google et Samsung ont annoncé le partenariat en mai, et la Galaxy Watch 4 est la première smartwatch à exécuter Wear OS 3.0 ; c’est aussi la meilleure montre connectée Android que vous pouvez acheter en ce moment. Google a ensuite souligné qu’il y aurait plusieurs améliorations et mises à jour de ses applications et services Wear OS, rappelant au monde que même si Samsung fabrique la montre, il contrôle toujours l’écosystème.

Google comprend probablement que le potentiel de croissance de Wear a été limité en poursuivant sa précédente voie de collaboration avec une poignée de fabricants moins connus, à savoir Fossil Group et Mobvoi. Il n’avait d’autre choix que d’apporter des changements drastiques à sa stratégie en matière de vêtements, d’abord en achetant Fitbit et ensuite en s’associant à Samsung.

Les gens aiment-ils vraiment la montre, ou était-ce une demande refoulée ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour le dispositif mondial de suivi des appareils d’IDC, dit que c’est un peu des deux.

« Les montres ont été bien reçues, et en raison de la pandémie, il y a eu une demande supplémentaire pour les montres intelligentes (soit en tant que dispositifs de suivi de la santé ou simplement parce que les consommateurs ont un revenu disponible supplémentaire », dit-il.

Les données d’IDC, qui sont légèrement similaires à celles de Counterpoint, indiquent que la part de marché de Wear OS est passée à 10,9 % au troisième trimestre 2021, contre 1,9 % à la même période il y a un an.

Mishaal Rahman, rédacteur technique principal chez Esper et ancien rédacteur en chef de XDA Developers, est d’accord avec Ubrani, ajoutant que la série Watch 4 a été vraiment bien accueillie.

Annoncés le 11 août et sortis le 27 août, les Samsung Galaxy Watch 4 et 4 Classic sont disponibles à partir de 250$ et 350$, respectivement,

Rahman ajoute qu’offrir un modèle « Classic » a séduit de nombreux consommateurs qui préfèrent un design de montre plus traditionnel, et Samsung a été intelligent de proposer les deux modèles en deux tailles.

« La série Galaxy Watch a déjà connu du succès dans le passé (avec Samsung prenant la 2e à 3e place dans les expéditions mondiales de montres connectées), Samsung s’est donc déjà imposé comme une marque de montres connectées haut de gamme », a-t-il déclaré. « Je ne vois pas Samsung ralentir ses efforts de développement de montres intelligentes. Les fabricants d’appareils comme Samsung voient dans la montre intelligente une opportunité de verrouiller les utilisateurs dans leur écosystème. C’est pourquoi Samsung regroupe de manière agressive ses smartphones avec ses montres intelligentes et ses accessoires audio sans fil, ainsi que pourquoi certaines fonctionnalités de la montre connectée ne fonctionneront que si la montre connectée est couplée à un téléphone ou une tablette Samsung. »

La part de marché croissante de Wear OS ne signifie pas une demande croissante pour Wear OS

Source : Ara Waggoner / Android Central

Bien qu’Ubrani ne soit pas certain que l’augmentation de la part de marché signifie qu’il existe un intérêt croissant pour Wear OS.

On ne sait pas s’il y a un intérêt croissant pour Wear OS en ce moment. Oui, le système d’exploitation a connu une croissance énorme, mais cela témoigne des prouesses de Samsung plutôt que de celles de Wear OS. Il convient également de souligner que la croissance provient d’une très petite base. Non seulement le troisième trimestre 2020 a été un mauvais trimestre car les marques luttaient contre le début de la pandémie, mais en même temps, les plus grands acteurs de Wear OS étaient Fossil et Mobvoi, qui expédient une fraction des volumes de Samsung au cours d’un trimestre donné. La croissance au cours du dernier trimestre est due au fait que Samsung fait un excellent travail dans la vente de montres intelligentes, et c’est peu probable parce que les consommateurs réclamaient le dernier appareil Wear OS. — Jitesh Ubrani, IDC

Rahman dit que ce n’est pas une indication de l’intérêt croissant des consommateurs pour Wear OS, et c’est en partie parce que « le consommateur moyen ne se soucie pas du système d’exploitation sous-jacent d’une montre intelligente ». Au lieu de cela, la plupart des consommateurs se soucient d’aspects tels que la conception, les matériaux du bracelet, les options du bracelet, les caractéristiques de santé, entre autres, dit-il.

Il dit que les chiffres sont révélateurs du lancement réussi de la montre par Samsung, qui a été annoncé plus tôt que la Watch Series 7 d’Apple.

« D’un autre côté, la croissance de Wear OS attirera sûrement l’attention des principaux développeurs d’applications. À mesure que Wear OS a gagné en parts de marché, de plus en plus de développeurs trouveront qu’il vaut la peine de consacrer du temps et des ressources au développement d’applications pour la plate-forme », a-t-il déclaré. .

De plus en plus de fabricants vont adopter Wear OS

Source : Ara Waggoner / Android Central

Rahman dit que l’élan pour voir plus de fabricants adopter Wear OS à l’avenir est là. Cela étant dit, le développement d’un système d’exploitation est difficile et coûteux, note-t-il, « c’est pourquoi de nombreux fabricants de montres connectées optent actuellement pour une création simple et personnalisée. [Real-Time Operating System]. »

« En conséquence, ces montres intelligentes perdent la prise en charge d’applications tierces par de grands acteurs comme Spotify, Strava, etc. En effet, les fabricants ne fournissent généralement pas d’outils de développement d’applications ou de SDK à développer pour la plate-forme. De plus, les principaux développeurs d’applications le font. ne voient pas beaucoup d’avantages à prendre en charge une plate-forme spécifique à un appareil particulier, à moins que cet appareil n’ait une part de marché importante », dit-il.

Il existe une opportunité importante pour les équipementiers chinois d’adopter Wear OS. — Neil Shah, recherche de contrepoint

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, est d’accord avec Rahman, ajoutant que de nombreux OEM chinois « ont hésité à adopter » et ont opté pour un Android fourchu ou un RTOS propriétaire à faible consommation « pour maintenir les coûts, les fonctionnalités d’un sous-marin -100 $ de montre connectée. »

Mais le changement aura désormais lieu pour ces mêmes OEM chinois qui souhaitent opter pour la création d’une expérience de smartwatch premium au-dessus de 150 $.

« Il existe une opportunité importante pour les équipementiers chinois d’adopter Wear OS. De plus, avec l’intérêt accru de Google pour le matériel, une montre Pixel pourrait potentiellement susciter davantage d’intérêt pour les montres Wear OS à l’avenir », a-t-il déclaré.

Au cours du week-end, nous venons peut-être également d’avoir notre premier aperçu de la potentielle Pixel Watch, qui n’a longtemps été qu’une rumeur lointaine.

Ubrani note qu’il est également possible que nous voyions un appareil de marque Fitbit exécutant Wear OS.

« Nous pouvons également voir d’autres marques de smartphones lancer des appareils, mais je suis prudemment optimiste car Wear OS a traversé des transitions similaires dans le passé avec un succès limité, et j’imagine que de nombreux fournisseurs adopteront l’approche attentiste », dit-il. .