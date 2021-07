Le temps ne passe pas pour TJ Dillashaw : vaincre Sandhagen

Avec 35 ans et deux et demi sans combat en raison d’une sanction (deux ans) TJ Dillashaw est de retour à l’UFC. Au moment où il a triché, il était un champion des poids coq et à son retour, il a accepté ce qu’on lui offrait en sachant que c’était sa “seule chance”. La société l’a croisé contre Cory Sandhagen lors de l’événement principal de l’UFC Las Vegas 32. Son adversaire était numéro deux au classement et le vainqueur du procès irait pour le titre. Cette place a été gagnée par TJ. Il a été imposé par décision partagée (48-47, 48-47 et 47-48) dans un résultat qui pour certains a suscité la polémique, même si les trois derniers actes étaient pour l’ancien champion, bien ajustés.

Le combat comportait deux étapes. Dans les deux premiers tours, Sandhagen était meilleur. Dans la première, Dillashaw a clairement indiqué qu’il n’avait pas de rouille. Il a essayé d’être celui qui donnait le rythme et est arrivé de bonnes mains, mais le numéro deux du classement a su le rattraper et le mettre en difficulté avec plusieurs soumissions.. Au deuxième tour, l’ancien champion était en grande difficulté. Sandhagen lui a fait un gros crochet droit. Il a ouvert une coupe majeure, ce qui a nécessité un examen médical et a empêché sa vision. Il était en danger, mais il a pu se rallier et sortir pour le tour suivant.

Les trois derniers tours ont eu des dynamiques différentes. Dillashaw n’a pas souffert. Ce furent des actes fermés, mais dans lesquels l’ancien champion a convaincu deux des trois juges avec des projections, du travail au corps à corps et de bonnes combinaisons. Ils n’étaient pas mortels, mais ils étaient continus. TJ était constamment inquiet de couvrir sa coupure pour qu’ils n’arrêtent pas le combat, c’est pourquoi il a cherché la voie du corps à corps et là, il a dominé le combat autant qu’il le pouvait. Dans la dernière manche, Sandhagen a travaillé, mais le rythme et la précision à la fin sont allés à Dillashaw. C’était un plan réussi qui a accompagné avec beaucoup de rythme. Il n’a jamais baissé l’intensité de l’entraînement et cela s’est reflété dans les derniers tours, qu’il a pris pour le travail. Il n’avait pas de rouille et le combat ne fut pas long. Il a gagné sa chance et regarde maintenant Aljamain Sterling.