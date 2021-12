Actualités Bitcoin

Le temps nous dira si Bitcoin a la réserve de valeur, déclare le PDG de JPMorgan Wealth Management

AnTy21 décembre 2021

L’exécutif a déclaré que « beaucoup » de clients de JPMorgan considèrent la crypto comme une classe d’actifs et souhaitent y investir. Mais c’est la blockchain qui est « très réelle » pour la banque, qui développe un système de paiement avec Siemens.

Le géant bancaire JPMorgan Chase a pour objectif d’aider les clients à investir leur argent dans des cryptos bien qu’ils ne sachent pas encore clairement qu’il s’agit d’une classe d’actifs.

Dans une interview avec Bloomberg, lorsqu’on lui a demandé ce que les clients de la banque pensent de la cryptographie, Mary Callahan Erdoes, PDG de JPMorgan Asset and Wealth Management, a déclaré que les monnaies numériques sont « nouvelles » et font l’objet de débats pour savoir si elles constituent une classe d’actifs ou ne pas.

« Beaucoup de nos clients disent que c’est une classe d’actifs », a déclaré Erodes, notant que si leurs clients veulent investir dans la cryptographie, c’est leur travail de les aider à placer leur argent là où ils veulent le mettre.

« Nous n’avons pas Bitcoin comme classe d’actifs à proprement parler. Et le temps nous dira s’il a une réserve de valeur. Mais la volatilité que vous y voyez aujourd’hui doit juste se jouer au fil du temps. »

Bien qu’Erdoes ne soit pas clair sur la crypto en tant que classe d’actifs, la banque est toujours bloquée sur la blockchain.

« La technologie Blockchain, qui est la pièce sous-jacente de tout cela, est bien réelle et change toutes les manières d’interagir numériquement avec les différents marchés financiers. »

Nouveau système de blockchain

Par ailleurs, JPMorgan Chase développe un système de blockchain pour les paiements en partenariat avec le groupe industriel allemand Siemens. Les deux sociétés l’ont qualifié d’application unique en son genre.

Selon Siemens, si l’entreprise reste la même qu’aujourd’hui, elle peut simplement automatiser et réduire les coûts et l’affectation des liquidités.

Mais la popularité croissante des modèles de paiement tels que le paiement à l’utilisation devrait entraîner un plus grand nombre de paiements, et une automatisation améliorée est donc nécessaire pour les traiter, a déclaré Siemens.

La raison pour laquelle les entreprises développent un nouveau système est que « nous assistons à un énorme changement en raison des modèles commerciaux numériques émergents, car nous ne pourrons plus prévoir les liquidités », a déclaré Heiko Nix, responsable de la gestion de la trésorerie et des paiements chez Siemens. Temps Financier.

Le nouveau système de blockchain sera utilisé pour transférer automatiquement de l’argent entre les propres comptes de Siemens, qui ne sont actuellement utilisés que pour les dollars américains. Cependant, ils prévoient d’autoriser également les virements en euros à partir de l’année prochaine.

L’unité blockchain de JPMorgan, Onyx, développe l’infrastructure qui permet aux paiements programmables d’aller au-delà des utilisations courantes telles que les prélèvements automatiques et les ordres permanents.

« Vous voulez des règles plus flexibles ou des déclencheurs flexibles, c’est là que l’infrastructure actuelle fait défaut », a déclaré Naveen Mallela, responsable mondial des systèmes de pièces chez Onyx.

Il a en outre déclaré que Siemens n’était que leur premier client principal et que JPMorgan avait plusieurs clients dans le pipeline qu’il souhaitait proposer à son nouveau système.

Bitcoin/USD BTCUSD

48 511.8720 $2 149.084,43%

Volume 27,96 b Variation 2 149,08 $ Ouvert 48 511,87 $ 20 Circulation 18,91 m Capitalisation boursière 917,22 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.