Le temps perdu derrière Norris a coûté à Mercedes une chance de courir Verstappen

in

Toto Wolff a déclaré que les pilotes de Mercedes avaient le rythme pour affronter Max Verstappen dans le Grand Prix d’Autriche sans Lando Norris qui a commencé la course devant eux.

Verstappen de Red Bull et Norris de McLaren se sont qualifiés au premier rang, tandis que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de Mercedes s’alignent quatrième et cinquième.

Norris a devancé la Mercedes pendant le premier quart de la course de 71 tours. Hamilton l’a dépassé au 20e tour et Bottas a réussi à s’en sortir quand ils ont tous les deux fait leur premier arrêt au stand. Alors que Bottas montrait un rythme rival de Verstappen, Hamilton a ralenti avec les dégâts et est retombé à la quatrième place derrière la McLaren.

Wolff a vu le positif pour son équipe un après-midi lorsque Verstappen a remporté une victoire catégorique. “Je pense que c’est un bon résultat parce que je pense que si nous n’avions pas été coincés derrière la McLaren au début, où nous avons perdu beaucoup de temps, nous aurions été en train de le piloter”, a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas sûr que cela aurait été suffisant pour gagner la course, mais le rythme de course était là et aurait été bon.

« Vous pouvez le voir en particulier avec le rythme de Valtteri une fois que Lewis a perdu son appui. Le rythme était là, il n’y avait jamais eu de risques de dos. Donc, d’une certaine manière, ce dimanche était bien meilleur que dimanche dernier pour ce à quoi nous nous attendions en termes de performances de la voiture.

Bottas a terminé à 17,9 secondes derrière le vainqueur Verstappen, tandis que Hamilton était à 46,4 secondes.

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en imagesLes dommages à la voiture de Hamilton lui ont coûté “environ 30 points” d’appui aérodynamique, a déclaré Wolff, ce qui l’a amené à “pousser les pneus dans une direction qui n’aurait pas atteint la fin”.

Alors que Hamilton perdait ses performances, Bottas s’est rapproché, mais on lui a d’abord demandé de rester derrière son coéquipier. Mercedes évaluait “s’il était possible que Valtteri ait pu se protéger contre Lando”, a déclaré Wolff. “Mais ce n’était pas possible”.

Une fois que Bottas a dépassé son coéquipier, il s’est assis quelques secondes devant Norris et a terminé le mieux placé sur la stratégie à un arrêt. Hamilton a ensuite effectué un deuxième arrêt au stand pour des pneus neufs et un ajustement de l’équilibre pour atténuer les effets des dommages.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Autriche 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Autriche 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :