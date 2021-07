Le temps presse à Portland : Lillard envisage de demander le transfert

Ce qui pourrait simplement ressembler à un avertissement, un avertissement pour changer le cours de la franchise, se rapproche de plus en plus de la réalité. Selon le journaliste Henry Abott, de True Hoop, Damian Lillard envisagerait sérieusement de demander son transfert. “Une source proche du joueur assure que dans les prochains jours il envisage de demander un échange”, écrit-il. Un changement de paradigme total qui, au fil des semaines, semble de plus en plus proche d’être consommé. Depuis que les Portland Trail Blazers ont choisi la sixième base du repêchage en 2012, son avenir a toujours été lié à celui de la franchise. Principalement, à travers ses déclarations. Son intention, maintes fois réitérée, était de devenir un One Club Man, un éternel joueur de franchise pour l’Oregon. Sa préférence pour le basket-ball était donc d’atteindre la gloire avec les Blazers. Celui qui résiste. La défaite en playoffs en cours contre les Denver Nuggets, au premier tour, et la polémique entourant l’arrivée de Chauncey Billups comme entraîneur-chef auraient pu épuiser sa patience.

Les rumeurs, sans aller plus loin, ont commencé dès le lendemain de l’élimination. “Jusqu’à quand ?”, s’est demandé Lillard sur son compte Instagram. Une déclaration énigmatique, mais facile à lire entre les lignes. Jabari Young de NBC Sports a été le premier journaliste à rendre compte de l’affaire. Selon elle, le joueur était au courant des mouvements à effectuer par les Blazers décider de son avenir immédiat, en s’appuyant, comme Abott, sur une personne très proche de l’environnement de la base. Ensuite, Billups atterrirait. En principe, un mouvement pour rapprocher la continuité de Lillard ; mais cela, au fil du temps, s’est retourné contre Portland. L’entraîneur, avec Jason Kidd, déjà dans les Dallas Mavericks, était l’option préférée de Lillard pour combler le poste après le départ de Terry Stotts. Son arrivée a cependant provoqué une soudaine vague de critiques de la part des fans envers le joueur. Tant pour son pouvoir dans la décision que pour le dossier de Billups, accusé d’abus sexuels en 1997. Ce dernier, quelque chose d’inconnu à Damian, selon lui-même. Chris Haynes, de son côté, un journaliste très proche du meneur, dans une tribune publiée sur Yahoo Sports, a continué de refléter la tension.

Depuis, le nombre de franchises qui se sont montrées intéressées par les services du joueur n’a cessé d’augmenter. Anthony Slater a récemment mis en garde contre l’intérêt des Golden State Warriors. “Les Warriors se lanceraient-ils dans le combat ? Oui. Il y aurait cet appel. Ils ont déjà discuté de l’idée en interne, comme je suis sûr que de nombreux prétendants l’ont fait, en voyant la fumée qui s’est dégagée à Portland”, a écrit le journaliste, très proche. à l’équipe californienne, dans The Atheltic. Avec les Warriors, Slater, sur une longue liste, a mentionné les New York Knicks, les Toronto Raptors et les Philadelphia 76ers. Dans le cas de la franchise Big Apple, une rumeur déjà anticipée par Marc Berman il y a tout juste un mois. Le journaliste du New York Post a, pour sa part, ajouté le Miami Heat et les Los Angeles Clippers. Stephen A. Smith, dans l’émission First Take d’ESPN à l’époque, a porté le nombre à “six ou sept” équipes intéressées. Un séisme qui, s’il se produisait, et où qu’il soit, changerait complètement les forces de la concurrence nord-américaine.

Actuellement, Lillard se concentre sur l’équipe des États-Unis, en proie à des revers, mais avec pour objectif de remporter l’or à Tokyo. Damian, qui a encore quatre saisons sur son contrat, devra affronter les Jeux olympiques en même temps qu’il décide de son avenir particulier. Cette année, il a empoché 31 millions de dollars, un chiffre qui augmentera jusqu’à 54 en 2025, à la suite de la prolongation signée en 2019. Les Blazers ont huit saisons consécutives atteignant les playoffs, toutes avec Lillard, qui en a neuf dans la ville. , mais dans aucun d’entre eux ils n’ont réussi à se qualifier pour la finale. En ce moment, le duel avec les Golden State Warriors, en 2019, pour décider du champion de l’Ouest a été son exploit maximum, précisant l’échelon de l’équipe : dans cinq des campagnes, la franchise est tombée au premier tour de la phase finale. . “Nous n’avons pas gagné de championnat, donc évidemment notre point actuel n’est pas assez bon”, a déclaré Lillard après l’élimination aux mains des Nuggets. Dans cette série, le meneur a signé 55 points et 12 triples, le record absolu dans une phase finale, lors d’un cinquième match qui s’est soldé par une défaite. Selon Henry Abott, cela aurait pu être le dernier héroïsme de Damian à Portland.