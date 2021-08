Le temps presse pour les Britanniques piégés en Afghanistan : le Royaume-Uni en course pour voler 2 000 personnes au départ de Kaboul | Politique | Nouvelles

Passagers de l’avion de la RAF hier (Image: MoD)

Le nombre de morts à Kaboul suite à la course pour échapper aux talibans a atteint 20 hier, et un haut diplomate a déclaré que les efforts pour évacuer les ressortissants britanniques “s’accéléraient”. Mais il a prévenu : “Il y a encore énormément de travail à faire.”

Hier soir, la pression semblait fonctionner lorsque le président Biden a ouvert la possibilité d’un retard dans l’échéance.

Il a déclaré : « Il y a des discussions en cours entre nous et les militaires sur la prolongation – notre espoir est que nous n’aurons pas à prolonger.

“Mais je m’attends à ce qu’il y ait une discussion sur l’état d’avancement du processus.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec le G7. Je fais une conférence avec eux mardi.”

Plus de 5 000 ressortissants britanniques et afghans ont été évacués, mais des estimations non officielles suggèrent que jusqu’à 2 000 sont en attente de vols.

Pendant ce temps, la pression de Boris Johnson pour diriger une réponse mondiale à la prise de contrôle des talibans se poursuit lorsqu’il présidera demain ces pourparlers “urgents” avec les dirigeants du G7.

Aides dit que le sommet en ligne se concentrera sur l’avenir à long terme de l’Afghanistan.

Johnson a déclaré: “Il est vital que la communauté internationale travaille ensemble pour assurer des évacuations sûres, prévenir une crise humanitaire et aider le peuple afghan à obtenir les gains des 20 dernières années.”

Biden a initialement déclaré qu’il souhaitait que l’opération soit terminée dans les 10 jours (Image: DPA/PA)

Le ministre des Forces armées, James Heappey, a déclaré plus tôt que le gouvernement faisait des “représentations” à la Maison Blanche pour permettre au pont aérien massif de se poursuivre au-delà de la date limite du 31 août fixée par M. Biden.

Cependant, a-t-il averti, même en cas de succès, ils ne pourraient pas garantir qu’ils “sauront faire sortir tout le monde”.

Il a ajouté: “La dure réalité de situations complexes, chaotiques et dangereuses comme celle-ci est que cela peut tout simplement ne pas être le cas.”

Le président Biden, dont le retrait rapide des troupes a déclenché une condamnation mondiale, a indiqué vendredi qu’il souhaitait que l’opération soit achevée dans les 10 jours.

Les responsables craignent que le moment du retrait définitif des troupes américaines de l’aéroport de Kaboul reste incertain. Une source de Downing Street a déclaré: “Il n’y a pas de date de fin fixe. Les choses changent.”

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan, Sir Laurie Bristow, qui dirige les efforts à l’aéroport pour traiter les passagers, a déclaré que l’évacuation “s’accélérait” alors que les responsables travaillaient 24 heures sur 24.

Il a déclaré hier : “C’est un effort énorme. Rien qu’au cours des 14 dernières heures, nous avons réussi à faire partir 1 000 personnes. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire.”

Sur le terrain, le lieutenant-colonel Justin Baker de la 16e brigade d’assaut aérien a déclaré que ses troupes étaient « confrontées à des défis pour lesquels personne n’a d’expérience ».

Et M. Heappey a rapporté : « Au cours des dernières 24 heures, 1 721 ont été transportés par avion de Kaboul par la Royal Air Force.

“Les talibans ont éloigné leur cordon extérieur de l’hôtel Baron et ils semblent maintenant rassembler les gens dans des files d’attente séparées pour l’évacuation des États-Unis et celle du Royaume-Uni.

“Cela fait une grande différence dans la taille des foules à l’extérieur de la porte du Royaume-Uni et nous permet de traiter les gens beaucoup plus rapidement.”

Les gens ont envahi la zone dans l’espoir d’embarquer sur un vol d’évacuation (Image: Xinhua News Agency/PA)

Interrogé sur l’espoir que les États-Unis prolongent la date limite de retrait final des troupes, M. Heappey a déclaré: “Nous ne supposons rien.

« Le ministre des Affaires étrangères a fait des démarches auprès de son homologue et du ministre de la Défense et de même.

“Si le programme est prolongé, il est alors possible de poursuivre les vols. Mais les talibans obtiennent également un vote. Ce n’est pas seulement une décision prise à Washington.

“Il est important que les gens ne désespèrent pas que chaque fois que le pont aérien militaire se termine, c’est la fin de leurs chances de quitter l’Afghanistan.”

L’opération Pitting, l’évacuation militaire de ressortissants britanniques et d’Afghans éligibles, a jusqu’à présent fait quitter Kaboul par avion à 5 725 personnes, ainsi qu’à plus de 3 100 personnes et familles afghanes.

Le commandant des opérations des forces interarmées, le brigadier Dan Blanchford, a déclaré : « Les horribles difficultés que rencontrent les familles et les individus pour se rendre à l’aéroport sont claires et mes hommes et mes femmes ont été témoins de scènes déchirantes.

« Nous redoublons d’efforts pour accélérer les processus et accompagner les plus vulnérables. Nous avons acheminé 30 000 litres d’eau par jour, de la nourriture pour 5 000 personnes et avons acheté et distribué 2 700 couches, 3 600 biberons de lait pour bébé et 2 025 packs hygiéniques. .”

Le ministère de la Défense a déclaré que le processus d’évacuation se déroulerait aussi longtemps que la situation sécuritaire le permettrait, en coordination avec les États-Unis.

De plus en plus d’avions, dont certains de la Royal Australian Air Force, ont transporté des personnes de Kaboul à Dubaï.

L’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair, qui a envoyé des troupes britanniques en Afghanistan en 2001, a affirmé hier que la prise de contrôle des talibans permettrait à Al-Qaïda de revenir dans le pays.

Il a déclaré: “Il ne s’agit pas seulement du peuple afghan et de notre obligation envers lui. Il s’agit de nous et de notre sécurité. Parce que vous avez maintenant récupéré ce groupe en charge de l’Afghanistan.

“Ils apporteront protection et secours à Al-Qaïda, vous avez déjà l’Etat islamique dans le pays qui essaie d’opérer en même temps.

“Vous regardez autour du monde et les seules personnes qui applaudissent vraiment cette décision sont les personnes hostiles aux intérêts occidentaux.”

Dans un article publié samedi, M. Blair a qualifié la décision américaine de retirer ses troupes d’Afghanistan d'”imbécile”.