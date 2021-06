Le temps presse pour obtenir les meilleurs écouteurs Jabra au prix le plus bas de tous les temps

in

Au cours des deux jours de festivités Prime Day, nous avons vu pas mal d’excellentes offres d’écouteurs sans fil, allant des Amazon Echo Buds (2e génération) récemment lancés à tous les meilleurs écouteurs Samsung. Mais il y a un accord qui m’a marqué, à tel point que j’en ai attrapé un autre. Les Jabra Elite 85t sont mes écouteurs sans fil préférés en ce moment, et le temps presse pour économiser gros.

Jabra n’obtient peut-être pas l’amour et l’attention qu’il mérite dans l’espace des écouteurs sans fil, mais ils sont certainement les favoris de bon nombre de personnes ici sur Android Central. Les Jabra Elite 85t sont la dernière offre de la gamme Jabra, et chaque fois que je les mets dans mon oreille, je me rappelle pourquoi ils sont les meilleurs.

Les commandes tactiles sont vraiment ennuyeuses, même les “meilleurs” ne fonctionnent qu’une partie du temps. Jabra reconnaît que les gestes sont une bête inconstante, c’est pourquoi l’entreprise est restée fidèle au bouton situé à l’extérieur de l’écouteur. Cela dépend de vos préférences personnelles, car vous êtes peut-être une personne qui préfère utiliser des gestes, mais c’est actuellement la meilleure implémentation pour contrôler la lecture de vos médias.

Mais les raisons pour lesquelles les Elite 85t sont les meilleures pour moi sont également liées à la qualité sonore. Je ne suis pas un audiophile, mais il y a juste quelque chose à propos de l’utilisation de ces écouteurs sans avoir besoin de vraiment changer les profils sonores ou d’ajuster les paramètres. Tout comme Apple le prétend avec les AirPods Pro, ceux-ci fonctionnent. Mais contrairement aux écouteurs d’Apple, Jabra permet d’ajuster les niveaux d’égalisation ou de créer un nouveau profil sonore si vous le souhaitez vraiment.

Jabra a également intégré à la fois la suppression active du bruit (ANC) et un mode de transparence appelé mode HearThrough dans les bourgeons. Mais ce qui rend le 85t si spécial ici, c’est que les niveaux ANC et HearThrough peuvent être ajustés manuellement. Avec cela, vous serez en mesure de déterminer quelle quantité de bruit extérieur vous voulez (ou ne voulez pas) laisser entrer.

Enfin, et peut-être la raison la plus importante pour laquelle les Elite 85t sont si géniaux, est la durée de vie de la batterie. Ces choses semblent ne jamais manquer de jus. Jabra prétend que ceux-ci sont évalués jusqu’à 5,5 heures sur une seule charge avec ANC activé, mais j’ai pu pousser encore plus loin à quelques reprises. Ensuite, l’étui de charge inclus ajoute encore 20 heures de jus, tout en me permettant de le jeter sur un chargeur sans fil à la fin de la journée.

Pouvoir économiser 30% sur certains des meilleurs écouteurs est assez impressionnant, mais le temps presse. Et si ce n’est vraiment pas votre tasse de thé, ou si vous voulez quelque chose d’un peu plus convivial pour votre portefeuille, les autres écouteurs véritablement sans fil de Jabra sont également en vente.

Jabra Elite 75t | Économisez 55 $ sur Amazon



Avant l’arrivée de l’Elite 85t, l’Elite 75t régnait en maître. Ces écouteurs sans fil incluent bon nombre des mêmes fonctionnalités, notamment une autonomie d’une journée et l’ANC.

95 $ sur Amazon

Jabra Elite Active 75t | Économisez 66 $ sur Amazon



Conçus avec le style de vie actif à l’esprit, les Jabra Elite Active 75t sont la dernière option de la gamme « Elite Active » de Jabra. Vous bénéficierez de l’ANC, d’une autonomie de 24 heures et d’une résistance à l’eau et à la transpiration IP57, garantissant qu’ils peuvent résister à presque tout.

114 $ sur Amazon

Jabra Elite 65t | Économisez 33 $ sur Amazon



L’Elite 65t de Jabra a peut-être quelques années à ce stade, mais étant donné que vous pouvez les acheter pour moins de 50 $, il s’agit d’une option fantastique. En plus d’un égaliseur personnalisable, vous bénéficierez d’une autonomie de 15 heures avec l’étui de charge inclus et d’une résistance à l’eau et à la poussière.

48 $ sur Amazon

